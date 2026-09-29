ASI Fest 2026 al Misano World Circuit: ecco come è andata | Foto

Si chiuso con grande soddisfazione di tutti l’ASI Fest 2026, andato in scena al Misano World Circuit. L’evento, organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano, ha regalato un weekend inebriante agli amanti delle auto classiche, come sigillo del sessantesimo compleanno del noto sodalizio.

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Qui la passione per le quattro ruote, legate agli anni romantici, è stata vissuta in varie forme, toccando le corde emotive dei protagonisti e del pubblico. Dal 25 al 27 settembre, l’autodromo romagnolo intitolato a Marco Simoncelli ha raccolto tante vetture storiche, ma la tela è stata impreziosita anche dalle moto e da veicoli a motore di altro genere, legati sempre al passato.

L’ASI Fest è stato declinato in mostre, esibizioni dinamiche, momenti di intrattenimento ed eventi culturali, che hanno animato il grande villaggio. Epicentro dell’interesse sono state le auto storiche, oggetto del nostro focus in questo sito. Molti gli esemplari presenti al Misano World Circuit per l’evento celebrativo dell’importante anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano.

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L’impianto romagnolo – cuore sportivo della Motor Valley – si è trasformato in un grande museo a cielo aperto con ingresso completamente gratuito per il pubblico. Di particolare suggestione il concorso d’eleganza per le vetture italiane prodotte fino al 1966, nel quale è stata eletta Best of Show la Fiat 1500 6C Farina fuoriserie del 1940.

Foto ASI Automotoclub Storico Italiano

Il parterre di auto storiche è stato valorizzato dalla presenza, nel Village Club, di circa 70 Club ASI provenienti da tutta Italia. Di grande interesse anche i veicoli protagonisti dell’Autogiro d’Italia 2026, partito da Montecatini Terme e qui giunto al suo epilogo. Il pubblico dell’ASI Fest 2026 ha potuto ammirare un ricco assortimento di auto e moto storiche e da competizione, veicoli centenari e alcuni modelli emblematici delle collezioni dell’Automotoclub Storico Italiano.

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Le tre giornate sono state scandite anche da vari turni di giri liberi in pista per auto e moto, cui hanno preso parte pure i veicoli alimentati a bio-benzina. Nelle due grandi parate di inizio e fine evento sono scesi in pista tutti i mezzi presenti, compresi autobus, camion, veicoli militari, trattori e persino degli aerei storici. Regine dell’evento, però, sono state le auto storiche, cuore nevralgico dell’ASI Fest 2026 di Misano Adriatico, la cui magia è stata esaltata dalla presenza di personaggi iconici come Giacomo Agostini, Arturo Merzario, Emanuele Pirro e Giancarlo Minardi.

L’evento, come sottolinea Alberto Scuro presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, ha rappresentato inoltre l’occasione ideale per consegnare il Premio Nazionale ASI 2026 per il Motorismo Storico alla memoria di Luciano Nicolis, pioniere e figura simbolo del settore e “custode lungimirante di una straordinaria eredità tecnica, culturale e umana”. ASI Fest è stato organizzato secondo gli standard della Certificazione ISO 20121 che ne hanno determinato una gestione sostenibile. Ecco le foto.

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Fonte | ASI Automotoclub Storico Italiano