Replicato il viaggio di André Citroën attraverso il Sahara 100 anni dopo

Cento anni dopo la prima traversata del Sahara a bordo di veicoli coordinati da André Citroën, otto argentini rinnovano l’impresa con la loro Citroën 3CV. Stesso destino, stessa audacia, stessa ambizione, stessi valori del marchio. Una sfida a bordo di tre unità dell’emblematico modello argentino del marchio che includeva un’avventura multiculturale nel continente africano.

Otto argentini hanno deciso di rinnovare la prima traversata del Sahara di Andrè Citroën 100 anni dopo

La storia inizia 14 anni fa, quando José Izquierdo e Martín Franzosi iniziarono i loro viaggi a bordo delle leggendarie Citroën 3CV di produzione nazionale e, dopo averle adattate come “veicoli fuoristrada ultraleggeri”, hanno osato attraversare saline, deserti, catene montuose e varie rotte dell’America Latina. Le loro Citroën 3CV hanno superato tutte le geografie e topografie a cui sono state esposte. Ma questa volta si sono spinti oltre e hanno osato una nuova sfida: essere gli unici al mondo a ricordare il viaggio attraverso il deserto del Sahara che André Citroën compì nel 1922, celebrando così il centenario di quel periodo.

La scommessa, annunciata ufficialmente nel settembre 2022, era quella di percorrere 3.100 km attraverso l’Algeria, partendo dalla città di Algeri, città mediterranea e capitale del Paese, fino alla lontana Tamanrasset, città nel deserto del Sahara, passando per il mitica Touggourt, porta del deserto algerino per ritornare attraverso le pendici dell’Atlante africano passando per Orano e chiudendo il viaggio nella città di Algeri. In totale, compreso il ritorno, queste tre 3CV di produzione argentina hanno percorso circa 5.600 chilometri, proprio come fece allora André Citroën.

José Izquierdo, una delle due persone che hanno guidato questo viaggio, ha commentato: “Il nostro obiettivo principale era ricordare i 100 anni della prima traversata del Sahara a bordo di una Citroën del 1922, ma abbiamo anche potuto visitare territori esotici e sconosciuti, conoscere la ricca e antica cultura e le tradizioni di questo popolo algerino così legato all’Argentina e allo stesso tempo commemorare i 60 anni dell’indipendenza di quel paese. Tutto questo incorniciato nella voglia di condividere tutta la nostra cultura con la nostra amata 3CV”.

Allo stesso modo, Martin Franzosi, compagno di José in questo viaggio, ha detto: “È stata una vera esperienza di vita, che alcuni di noi sono disposti a vivere. Solo avendo obiettivi ben chiari e concentrandosi su di essi potrai superarli. La scommessa sul successo è ottenere l’equilibrio tra UomoMacchina. Per questo motivo abbiamo deciso di partecipare con tre veicoli 3CV di fabbricazione argentina. Questo modello Citroën ha rappresentato per molte generazioni in Argentina un’icona dell’auto accessibile, agile ed elegante e in questi ultimi 14 anni ci ha dimostrato che possiamo fidarci.”

Il 17 dicembre 1922, André Citroën, fondatore del marchio automobilistico, compì un viaggio che ispirò libri e film, e persino la sfida più pericolosa del mondo, quella che più tardi divenne nota come Rally Dakar. Fu la prima traversata in automobile del deserto del Sahara avvenuta dal 17 dicembre 1922 al 7 gennaio 1923 con cinque catene automobilistiche del marchio Citroën: Scarabée d’Or, Croissant d’Argent, Tortue Volante, Bœuf Apis e Chenille Rampante ( gli ultimi due veicoli cargo). André Citroën con questa spedizione ha dimostrato ancora una volta il know-how e lo spirito di avventura da sempre caratteristici del marchio Citroën.