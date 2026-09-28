Leapmotor protagonista a Rom-E 2026: a Roma arrivano le nuove B05 e B03X

Leapmotor si prepara a tornare sotto i riflettori in Italia con la partecipazione a Rom-E 2026, in programma dal 2 al 4 ottobre tra la Casa del Cinema e Villa Borghese. Per il marchio sarà l’occasione per mostrare da vicino due delle sue novità più interessanti, ma anche per consolidare una presenza che nel mercato elettrico italiano è cresciuta molto rapidamente negli ultimi mesi.

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Leapmotor porta a Roma le nuove B05 e B03X

Nei primi otto mesi del 2026 Leapmotor ha raggiunto 24.445 immatricolazioni nel mercato italiano delle auto elettriche, arrivando a una quota del 26,83 per cento. Un risultato che ha portato il marchio al primo posto nel comparto Passenger Cars BEV e che spiega bene il peso che sta assumendo anche nel nostro Paese.

A Rom-E l’attenzione sarà soprattutto sulla nuova Leapmotor B05, una compatta elettrica di segmento C sviluppata pensando al mercato europeo. Il design è piuttosto filante, con proporzioni che richiamano quelle di una coupé, mentre la configurazione tecnica prevede la trazione posteriore. L’autonomia dichiarata arriva fino a 482 km nel ciclo WLTP, un dato che la mette direttamente in concorrenza con diversi modelli già affermati nel segmento.

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Accanto alla B05 ci sarà anche la nuova B03X, che i visitatori potranno provare durante la manifestazione. In questo caso parliamo di un crossover urbano elettrico compatto, pensato per offrire un buon equilibrio tra dimensioni esterne contenute e spazio a bordo. Leapmotor punta molto anche sulla tecnologia, con sistemi di assistenza alla guida e soluzioni digitali pensate per rendere più semplice l’utilizzo quotidiano.

Rom-E sarà comunque qualcosa di più di una semplice esposizione di automobili. La manifestazione riunirà aziende, istituzioni e operatori del settore, con incontri dedicati alla mobilità sostenibile, alla transizione energetica e alle nuove tecnologie. Non mancheranno test drive e attività aperte al pubblico.

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Durante il weekend è prevista anche la ROM-E Walk & Run, con una corsa per gli sportivi e una camminata di cinque chilometri pensata anche per famiglie e bambini.

Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, ha spiegato che l’appuntamento romano sarà utile soprattutto per mostrare al pubblico la nuova generazione di modelli del marchio. Con B05 e B03X, Leapmotor prova ora ad allargare ulteriormente la propria presenza in due segmenti importanti, puntando su prezzi competitivi, autonomia e dotazioni tecnologiche.