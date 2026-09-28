CyberAlfa, l’ipotesi digitale che immagina l’Alfa Romeo più insolita di sempre

Un pick-up può avere il carattere di una vera sportiva? È da questa domanda che nasce CyberAlfa, il nuovo progetto indipendente firmato dal designer e creatore digitale Stefano Moraschini. Pubblicato nelle scorse ore, il concept prova a immaginare qualcosa di completamente fuori dagli schemi per Alfa Romeo: un grande pick-up dalle proporzioni aggressive, costruito attorno a un linguaggio stilistico che cerca di mantenere ben riconoscibile l’identità italiana del Biscione.

Advertisement

CyberAlfa, due frontali per un pick-up fuori dagli schemi

Moraschini ha sviluppato il progetto partendo da un’idea precisa: trasformare un veicolo normalmente legato al lavoro e alla praticità in qualcosa di molto più emozionale. CyberAlfa ha quindi un cofano relativamente corto, carreggiate larghe, passaruota molto marcati e una carrozzeria muscolosa, quasi da coupé rialzata con cassone posteriore.

Interessante anche la scelta di proporre due interpretazioni differenti del frontale. La prima è più fluida e futuristica, con una firma luminosa sottile e superfici più pulite. La seconda appare invece più aggressiva, con prese d’aria maggiormente evidenti e un’impostazione visiva che rende il veicolo ancora più sportivo.

Advertisement

In entrambi i casi resta centrale lo Scudetto Alfa Romeo, inserito in una fascia anteriore molto larga che prova a reinterpretare il classico trilobo senza copiarlo direttamente. Anche i cerchi richiamano la tradizione del marchio, mentre il posteriore punta su una fascia luminosa orizzontale e su volumi molto scolpiti.

Il progetto guarda anche alla possibile evoluzione tecnica di un veicolo di questo tipo. Moraschini immagina infatti CyberAlfa con tecnologia BEV oppure EREV, quindi completamente elettrica oppure dotata di un sistema ad autonomia estesa. Una scelta pensata per unire prestazioni, versatilità e utilizzo outdoor senza rinunciare all’impostazione sportiva.

Naturalmente si tratta di un render indipendente e non ufficiale, senza alcun collegamento con i programmi di Alfa Romeo. Proprio questo, però, rende CyberAlfa interessante: porta il linguaggio del Biscione in un territorio praticamente inesplorato e prova a immaginare come potrebbe apparire un’Alfa Romeo pensata per nuovi stili di vita, senza abbandonare del tutto l’idea di prestazione che da sempre accompagna il marchio.