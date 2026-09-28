Jeep ci sarà al Salone di Parigi 2026, ma fuori dallo stand Stellantis

Jeep sarà al Salone dell’Auto di Parigi 2026, ma non nello stesso spazio degli altri marchi Stellantis. Il brand americano avrà infatti una presenza separata rispetto allo spazio riservato ad Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot. A rappresentare Jeep sarà invece il Gruppo Neubauer, che allestirà uno stand dedicato.

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Jeep sceglie una presenza separata al Salone di Parigi

La scelta può sorprendere, soprattutto perché Jeep resta uno dei marchi più importanti di Stellantis a livello mondiale. A Parigi, però, il brand seguirà una strada diversa rispetto alle altre case del gruppo, con uno spazio affidato direttamente a una delle realtà più conosciute della distribuzione automobilistica francese.

Neubauer opera da oltre 120 anni e oggi conta 51 concessionarie, rappresentando complessivamente 26 marchi. Tra questi c’è anche Jeep, che dal 12 al 18 ottobre 2026 sarà quindi presente al Mondial de l’Auto con i propri modelli e con personale dedicato.

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Lo stand avrà un’impostazione soprattutto commerciale e servirà a mettere in contatto diretto il pubblico con la gamma Jeep. I visitatori potranno vedere le vetture da vicino, conoscere le diverse motorizzazioni disponibili e ricevere informazioni sui modelli attualmente in vendita.

Jeep, quindi, non sarà assente dal Salone di Parigi. Semplicemente non farà parte del grande spazio Stellantis previsto nel padiglione principale. Una scelta che rende la sua presenza un po’ diversa rispetto a quella degli altri marchi del gruppo.

Dall’altra parte, lo stand Stellantis sarà già molto ricco. Negli oltre 5.000 metri quadrati annunciati troveranno posto otto marchi e più di 60 veicoli, tra novità di prodotto, concept e versioni sportive.

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Jeep si presenterà invece con uno spazio più autonomo, legato direttamente alla rete Neubauer. Per il pubblico francese resterà comunque un’occasione per vedere da vicino i modelli del marchio americano in uno degli appuntamenti automobilistici più importanti dell’anno.