Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale protagonista in Spagna: vittorie di tappa e tanta sfortuna a Llanes

Weekend dal sapore agrodolce per Lancia Corse Spain al Rally Villa de Llanes, dove la squadra ufficiale spagnola è tornata in azione con Diego Ruiloba, Ángel Vela e la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Dopo una prima parte di stagione molto positiva nel S-CER, il Campionato Spagnolo Super Rally, il team ha affrontato una delle gare più tradizionali del calendario, su strade rese ancora più insidiose dalle condizioni dell’asfalto.

Advertisement

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale subito veloce a Llanes

Ruiloba e Vela arrivavano all’appuntamento con buoni ricordi. Nel 2024 avevano infatti conquistato la vittoria proprio a Llanes e, due anni dopo, sono tornati con l’obiettivo di lottare nuovamente per le posizioni di vertice davanti al pubblico di casa. Per Vela, originario di Ribadesella, la gara aveva anche un significato particolare.

Fin dalle prime battute la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha mostrato un buon passo. Nella prova di qualificazione cronometrata l’equipaggio ha chiuso ad appena due decimi dal miglior tempo, un segnale incoraggiante in vista delle prove speciali.

Advertisement

La prima tappa ha confermato le buone sensazioni. Nella seconda sezione, disputata in notturna e composta da tre prove, Ruiloba e Vela hanno conquistato due successi parziali e sono riusciti a portarsi al comando della classifica. Per la prima volta, la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale si è così ritrovata in testa a un rally su asfalto nel campionato spagnolo.

Il ritmo mostrato venerdì lasciava pensare a una possibile lotta per la vittoria fino alla fine, anche perché la classifica era molto corta e diversi equipaggi erano racchiusi in pochi secondi.

La situazione è però cambiata sabato mattina. Una foratura arrivata nelle prime fasi della giornata ha fatto perdere terreno all’equipaggio proprio quando la Lancia stava continuando a mostrare un passo molto competitivo. Ruiloba e Vela sono comunque riusciti a conquistare un’altra prova speciale, ma le possibilità di giocarsi il successo assoluto si sono ridotte sensibilmente.

Advertisement

Il Rally Villa de Llanes è stato importante anche per un altro debutto. Lancia Corse Spain ha infatti portato in gara per la prima volta a livello nazionale la nuova Lancia Ypsilon Rally6, modello entry-level sviluppato da Stellantis Motorsport per avvicinare nuovi piloti alle competizioni. Al volante c’era il portoghese Francisco Fontes, affiancato dall’esperto copilota Nuno Rodrigues.