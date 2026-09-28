Batteria semi-solida e prezzo accessibile: il silenzioso successo della MG4

Duecento mila MG4 in poco più di un anno. SAIC Motor ha annunciato che il 23 settembre scorso la duecentomillesima unità della MG4 è uscita dalla linea di assemblaggio dello stabilimento di Jiangbei New Area, a Nanchino. Tredici mesi abbondanti dall’avvio della produzione di serie, cominciata nell’agosto 2025. Nei primi quindici giorni dal lancio erano arrivati oltre 26.000 ordini. Non era stato affatto un cattivo inizio.

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Il ritmo produttivo rappresenta davvero un caso interessante. Le prime centomila unità hanno richiesto circa otto mesi. Le seconde centomila, invece, solo quattro e mezzo. Non è crescita lineare, chiaro, è accelerazione, e di norma l’accelerazione ha un’unica causa: le vendite, appunto.

La famiglia MG4 ha superato le 17.000 unità vendute nel solo agosto 2026 e ha inanellato undici mesi consecutivi con oltre diecimila unità mensili. Nel suo primo anno sul mercato ha già accumulato più di 150.000 vendite cumulative, rimanendo stabilmente tra i primi tre modelli nel segmento dei veicoli elettrici compatti.

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A tenere in vita questo risultato ci sono anche gli aggiornamenti di prodotto. La MG4 2026, presentata al Salone di Pechino lo scorso aprile, è diventata il primo modello di serie sotto i 100.000 yuan, circa 13.000 euro, a montare una batteria allo stato semi-solido da circa 540 km di autonomia. Una tecnologia che fino a qualche anno fa si trovava su hypercar da sogno, ora accessibile a chi compra un’utilitaria elettrica cinese. Il mercato è cambiato, qualcuno in Europa ancora non l’ha capito del tutto.

Sul Vecchio Continente la MG4 si è classificata quarta tra i veicoli elettrici compatti più venduti nella prima metà dell’anno, alle spalle di Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 e Renault Megane E-Tech. Ha pesato per il 43% del totale delle vendite MG in Europa nel periodo.

Tra gennaio e agosto, MG ha mosso 241.000 veicoli nel continente, segnando un +22,3% anno su anno. In Italia la base clienti cumulativa ha superato le 150.000 unità, secondo mercato europeo dopo il Regno Unito a raggiungere questa soglia. A febbraio le vendite cumulative europee, UK incluso, hanno valicato il milione. Parliamo del primo costruttore cinese a farlo.

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SAIC intanto costruisce infrastruttura fuori dalla Cina in quantità: oltre cento stabilimenti per componenti all’estero, centri produttivi in Thailandia, Indonesia, India, Pakistan. In Galizia, a Ferrol, sta nascendo una base produttiva spagnola.

Al momento in Italia sono state lanciate le versioni tradizionali, come la nuova MG4 Urban con batterie LFP (non semi-solide) da 42 o 52 kWh, con listino da 25.490 euro e promozioni che scendono sotto i 20.000 euro con finanziamento, mentre la variante con batteria semi-solida arriverà sul mercato italiano nei prossimi mesi, pare entro fine 2026, e non ha ancora un listino ufficiale italiano definito.