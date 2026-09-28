Stellantis corre in Borsa: il titolo guadagna oltre il 2% e prova a rialzare la testa

Seduta positiva per Stellantis, che oggi si mette in evidenza sui mercati con un rialzo superiore al 2 per cento. Il titolo del gruppo automobilistico guidato da Antonio Filosa registra un progresso del 2,32%, riuscendo a fare meglio rispetto all’andamento generale del mercato. Un movimento che offre un po’ di respiro dopo settimane non semplici per il titolo.

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Stellantis sale oltre il 2%, ma il quadro resta ancora delicato

Il rialzo di oggi è significativo soprattutto perché arriva in una fase in cui Stellantis continua a mostrare una certa debolezza sul medio periodo. Guardando all’ultima settimana, infatti, il titolo ha fatto peggio rispetto al CAC 40 in termini di forza relativa, segnale che la pressione ribassista non può ancora considerarsi definitivamente alle spalle.

L’attenzione resta quindi concentrata sui livelli tecnici raggiunti nelle ultime sedute. L’area intorno a 4,083 euro viene indicata come primo supporto importante, mentre a quota 4,154 euro si trova una prima resistenza. Sono livelli che potrebbero diventare importanti per capire se il recupero di oggi riuscirà a trovare continuità oppure se si tratterà soltanto di un rimbalzo temporaneo.

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In caso di nuova debolezza, l’analisi tecnica individua un possibile ritorno verso quota 4,046 euro. Al contrario, un superamento più deciso delle prime resistenze potrebbe dare maggiore consistenza alla reazione del titolo.

Stellantis

Il movimento odierno arriva in una fase particolarmente importante per Stellantis, impegnata su più fronti tra riorganizzazione interna, nuovi modelli e rilancio di alcuni mercati chiave, a partire dagli Stati Uniti. Il gruppo sta inoltre lavorando su una nuova strategia industriale dopo il cambio al vertice e l’arrivo di Antonio Filosa come CEO.

Per il momento, quindi, il +2,32 per cento rappresenta soprattutto una buona giornata per il titolo, ma sarà necessario capire cosa accadrà nelle prossime sedute per valutare se Stellantis riuscirà davvero a cambiare passo anche sul mercato azionario.