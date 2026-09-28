Fiat Argo X e Leapmotor B10 REEV: Stellantis prepara due novità importanti per il Brasile in questo finale di 2026

Il mercato brasiliano si prepara a vivere un finale di 2026 particolarmente movimentato e Stellantis avrà un ruolo importante con due modelli molto diversi tra loro. Da una parte c’è il nuovo Fiat Argo X, destinato a diventare uno dei prodotti chiave del marchio nel Paese; dall’altra il Leapmotor B10 REEV, che porterà anche in Brasile la tecnologia ad autonomia estesa già al centro della strategia internazionale del costruttore cinese legato a Stellantis.

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Fiat Argo X verso il debutto, ma le vendite potrebbero slittare

L’attesa maggiore riguarda naturalmente il Fiat Argo X, modello sviluppato partendo dalla Grande Panda europea ma pensato espressamente per il mercato sudamericano. Sarà prodotto nello stabilimento di Betim, in Minas Gerais, e rappresenterà uno dei primi risultati concreti del nuovo ciclo di investimenti previsto da Stellantis nella regione.

Inizialmente il lancio era atteso tra settembre e ottobre, ma le ultime informazioni raccolte in Brasile indicano un possibile cambio di programma. L’avvio della produzione sarebbe stato spostato verso la fine di ottobre, mentre l’arrivo effettivo nelle concessionarie potrebbe slittare a dicembre. La presentazione, però, potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

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La gamma dovrebbe prevedere versioni con motore 1.0 aspirato e altre con il 1.0 turbo abbinato a un sistema mild hybrid. Il nuovo modello non sostituirà immediatamente l’attuale Argo, ma dovrebbe affiancarlo, permettendo a Fiat di coprire una fascia più ampia del mercato brasiliano. Argo X nascerà dalla stessa famiglia tecnica della Grande Panda europea, ma con modifiche pensate appositamente per le esigenze locali.

Sul fronte dell’elettrificazione, invece, la novità sarà rappresentata dal Leapmotor B10 REEV, già mostrato in Brasile. Il SUV utilizza un motore elettrico da 218 CV per muovere le ruote, mentre il 1.5 benzina lavora esclusivamente come generatore di energia.

La batteria da 18,8 kWh consente inoltre di percorrere una parte del tragitto in modalità completamente elettrica. L’autonomia complessiva dichiarata arriva fino a 900 km nel ciclo WLTP, combinando la carica della batteria e il contributo del generatore termico.

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L’arrivo del B10 REEV sul mercato brasiliano è previsto entro il 2026, anche se per il momento non sono ancora stati comunicati prezzo e data precisa di lancio.

Con Argo X e B10 REEV, Stellantis si prepara quindi a muoversi su due fronti molto diversi: da una parte una compatta pensata per i grandi numeri, dall’altra un SUV elettrificato con cui rafforzare la presenza tecnologica del gruppo in Brasile.