Alfa Romeo concept, un render immagina un nuovo trilobo per riscrivere il futuro del marchio

Un nuovo Alfa Romeo concept prova a immaginare come potrebbe essere una sportiva del Biscione nei prossimi anni. A realizzarlo è stato il creatore digitale indipendente Bruno Callegarin, che nelle scorse ore ha pubblicato sui social le immagini di questa coupé realizzata con l’assistenza dell’intelligenza artificiale. Lo stesso autore ha accompagnato il progetto con una frase molto chiara: “Una nuova identità, un nuovo trilobo che ridisegna la storia senza stravolgere gli stilemi”, chiedendo poi agli appassionati quale nome darebbero alla vettura.

Advertisement

Alfa Romeo concept, una coupé moderna con richiami alla tradizione

Guardando le immagini, il legame con Alfa Romeo è immediato. Davanti rimane protagonista lo Scudetto, inserito però in un frontale molto basso e affilato. Ai lati compaiono sottili elementi luminosi verticali, mentre il cofano presenta nervature molto marcate che rendono il muso particolarmente muscoloso.

Le proporzioni sono quelle di una vera coupé: cofano lungo, abitacolo arretrato, tetto basso e passaruota molto pronunciati. Anche i cerchi richiamano chiaramente la tradizione Alfa Romeo, mentre la carrozzeria gialla mette ancora più in evidenza le superfici scolpite.

Advertisement

Interessante anche il posteriore, dove Callegarin ha scelto una soluzione più pulita. Una sottile fascia luminosa attraversa quasi tutta la coda, con la scritta Alfa Romeo al centro, mentre nella parte inferiore spicca un grande diffusore nero. Il risultato ricorda più una gran turismo compatta che una supercar estrema.

Il render arriva in un momento particolare per Alfa Romeo. Junior sta sostenendo buona parte dei volumi del marchio, Tonale rimane un modello fondamentale per la presenza internazionale, mentre le attuali Giulia e Stelvio continueranno a essere prodotte fino al 2027, comprese le Quadrifoglio.

Più avanti la gamma cambierà profondamente. Nei programmi c’è un nuovo C-SUV destinato a raccogliere l’eredità della Tonale, previsto verso la fine del 2027, mentre successivamente arriverà anche una nuova vettura di segmento C che, secondo quanto anticipato dal CEO Santo Ficili, non sarà un SUV e raccoglierà idealmente l’eredità di 147 e Giulietta.

Advertisement

Prima di questi modelli, però, Alfa Romeo darà un primo assaggio concreto del proprio futuro. Il 12 ottobre al Salone di Parigi sarà infatti presentato un concept ufficiale definito dal marchio come un vero manifesto della prossima fase stilistica. Sarà soprattutto da quella vettura che potrebbero arrivare, già entro la fine del 2026, indicazioni molto più precise sul volto delle Alfa Romeo dei prossimi anni.