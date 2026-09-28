Opel porta il futuro a Parigi: nuova STX Concept e gamma GSE al completo

Opel si prepara a presentarsi al Salone di Parigi 2026 con uno stand particolarmente ricco. Dal 12 al 18 ottobre il marchio tedesco porterà nella capitale francese alcune delle novità più importanti del momento, mettendo insieme concept car, modelli sportivi elettrici e vetture già pronte ad arrivare sulle strade. Al centro dell’attenzione ci sarà soprattutto la nuova Opel Sports Tourer eXperimental Concept, abbreviata in STX Concept, una station wagon elettrica che servirà ad anticipare alcune soluzioni destinate ai futuri modelli del marchio.

Advertisement

Opel STX Concept mostra come potrebbero cambiare le wagon del futuro

La STX Concept riprende la lunga tradizione Opel nel mondo delle station wagon, ma prova a reinterpretarla in modo decisamente più moderno. Le proporzioni restano quelle di una Sports Tourer, ma la carrozzeria è molto più scolpita e la parte posteriore scende in maniera più marcata, dando alla vettura un aspetto più dinamico rispetto a quello di una wagon tradizionale.

Anche il frontale evolve il classico Opel Vizor, che qui viene reso ancora più scenografico attraverso nuove animazioni luminose. Non manca poi un lavoro importante sull’aerodinamica. La concept dispone infatti di elementi mobili nella zona posteriore che possono modificare la propria posizione durante la marcia, con l’obiettivo di migliorare il flusso dell’aria, ridurre la resistenza e aumentare la stabilità.

Advertisement

Opel ha già fatto capire che la STX non sarà semplicemente una show car destinata a rimanere chiusa in un salone. Alcune delle idee introdotte con questo progetto verranno infatti riprese sui modelli di serie dei prossimi anni, sia sul piano stilistico sia su quello tecnico.

A Parigi ci sarà però molto spazio anche per il mondo GSE, sigla che oggi identifica le Opel più sportive a propulsione elettrica. Il modello più estremo sarà la nuova Opel GSE 27FE, la monoposto GEN4 con cui il marchio entrerà nel Campionato Mondiale di Formula E dalla prossima stagione.

I numeri parlano da soli: trazione integrale permanente, oltre 800 CV e una capacità di recupero dell’energia che può arrivare fino a 700 kW. Al Salone di Parigi sarà mostrata per la prima volta con la livrea definitiva con cui affronterà il campionato.

Advertisement

Molto più vicina alle esigenze di tutti i giorni è invece la nuova Opel Corsa GSE, che farà proprio a Parigi la sua prima apparizione pubblica. La piccola sportiva elettrica sviluppa 281 CV e 345 Nm di coppia, passa da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h. Per rendere l’esperienza di guida ancora più particolare, Opel ha sviluppato anche un suono sportivo attivo che cambia in base all’accelerazione e alla velocità.

Debutterà inoltre la nuova Astra GSE Line, allestimento che permetterà di avere l’aspetto più sportivo della famiglia GSE senza dover necessariamente scegliere una versione elettrica. Dalla primavera del 2027 sarà infatti disponibile anche con motorizzazioni ibride, plug-in e tradizionali.

Advertisement

Lo stand Opel sarà completato da Mokka GSE, che con i suoi 281 CV raggiunge i 200 km/h, dal Grandland Electric AWD da 325 CV e 509 Nm e dal Frontera Electric Extended Range, capace di offrire fino a 400 km di autonomia dichiarata. Parigi diventerà così una vetrina importante per mostrare contemporaneamente il futuro stilistico di Opel e la nuova fase sportiva ed elettrica del marchio.