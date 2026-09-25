Alfa Romeo rallenta in Europa ad agosto: Junior resta la più venduta, Giulia e Stelvio soffrono

Agosto ha lasciato numeri pesanti per Alfa Romeo in Europa. Il Biscione ha chiuso il mese con 2.290 immatricolazioni, in calo del 25,6% rispetto ad agosto 2025. Il dato stona soprattutto perché arriva in un mercato europeo che, nel complesso, continua a crescere. Da gennaio ad agosto Alfa Romeo ha totalizzato 31.924 vetture, il 22,5% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

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Junior tiene in piedi la gamma Alfa Romeo

La situazione sarebbe ancora più complicata senza Junior. Il B-SUV continua infatti a essere nettamente il modello più venduto del marchio: ad agosto ha registrato 1.527 immatricolazioni, quindi circa due terzi dell’intero risultato Alfa Romeo del mese. Anche Junior arretra rispetto a un anno fa, con un -25,7%, ma resta comunque il modello che limita maggiormente i danni.

Il dato dei primi otto mesi lo conferma. Junior è arrivata a 19.836 unità, in calo del 14,1%. Una flessione importante, ma decisamente più contenuta rispetto a quella degli altri modelli della gamma. In pratica, quasi due Alfa Romeo su tre vendute in Europa nel 2026 sono Junior.

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Tonale resta al secondo posto, ma su numeri molto più bassi. Ad agosto si è fermata a 449 immatricolazioni, con un calo del 13,8%. Da gennaio ad agosto sono state 8.042 le unità vendute, il 25,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025.

Più difficile la situazione di Stelvio. Il SUV ha chiuso agosto con appena 202 immatricolazioni, facendo segnare un -34,8%. Nei primi otto mesi dell’anno il totale si ferma a 2.869 unità, in calo del 41,6%. Giulia fa ancora peggio. Ad agosto la berlina del Biscione ha registrato soltanto 111 immatricolazioni in tutta Europa, il 42,2% in meno rispetto a un anno fa. Da gennaio ad agosto il totale è di 1.151 vetture, con un crollo del 50,6%.

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I numeri raccontano quindi una gamma sempre più sbilanciata su Junior, che da sola assorbe gran parte delle vendite europee del marchio.

Tonale continua a garantire un contributo importante, mentre Giulia e Stelvio sono ormai scese su volumi molto ridotti, anche perché entrambe si trovano nella fase finale del loro ciclo commerciale. Si spera naturalmente che le cose possano migliorare nei prossimi anni quando finalmente la gamma sarà arricchita dall’erede di Tonale e di Giulietta.