Stellantis conferma le auto senza bollo nel 2027: nella lista spuntano anche Fiat Grizzly e Grizzly Fastback

Stellantis ha messo nero su bianco quali modelli del gruppo potranno rientrare nel 2027 nell’esenzione dal pagamento del bollo auto prevista dal decreto approvato dal Governo italiano. Il provvedimento riguarda un solo veicolo per persona fisica, alimentato a benzina, diesel oppure con tecnologia ibrida, a condizione che la potenza non superi gli 80 kW.

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La parte più interessante riguarda proprio l’elenco diffuso dal gruppo, perché oltre ai modelli già in vendita compaiono anche due future novità Fiat: Grizzly e Grizzly Fastback, attese sul mercato nei primi mesi del 2027.

Anche Fiat Grizzly e Grizzly Fastback tra i modelli interessati

Partendo da Fiat, nell’elenco troviamo Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda Hybrid, Grande Panda Turbo 100, Fiat 600 Turbo 100, Fiat 600 Hybrid e Qubo L Diesel da 100 CV.

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A questa lista si aggiungeranno anche le nuove Fiat Grizzly e Grizzly Fastback con motore benzina Turbo da 100 CV. Per i due SUV si tratta di un dettaglio interessante, visto che al momento non sono ancora arrivati nelle concessionarie ma Stellantis li inserisce già tra i modelli che, nelle versioni indicate, potranno beneficiare dell’esenzione.

Il provvedimento coinvolgerà comunque gran parte dei marchi generalisti del gruppo Stellantis. In casa Citroën rientrano C3 Turbo 100 e Hybrid 110, C3 Aircross Turbo 100, C4 Hybrid 110 e Berlingo diesel da 100 CV. Per Jeep ci sono invece Avenger 1.2 Turbo benzina da 100 CV e Avenger e-Hybrid da 110 CV, mentre Lancia Ypsilon rientra sia con il motore Turbo da 100 CV sia con la versione ibrida da 110 CV.

Anche Opel può contare su diversi modelli compatibili con i requisiti: Corsa benzina da 100 CV e Hybrid 110, Frontera benzina 100 e Hybrid 110 e Combo diesel da 100 CV. Per Peugeot figurano invece 208 benzina 100 e Hybrid 110, 2008 Hybrid 110 e Rifter BlueHDi da 100 CV.

Nell’elenco trova spazio anche Leapmotor. Stellantis indica infatti che le versioni REEV Hybrid potranno beneficiare dell’agevolazione, citando in particolare B10 REEV Hybrid e C10 REEV Hybrid.

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Il decreto prevede inoltre che, nel caso in cui una stessa persona possieda più vetture che rispettano i requisiti, l’esenzione venga riconosciuta soltanto al veicolo con la potenza più bassa. L’agevolazione sarà valida anche per gli utilizzatori di auto in leasing o a noleggio.