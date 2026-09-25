Stellantis Pro One protagonista al Leisure Vehicle Show: Fiat Ducato e Citroën Holidays in primo piano

Stellantis Pro One mette in mostra tutta la forza della propria offerta dedicata ai veicoli ricreazionali in occasione della 60ª edizione del Leisure Vehicle Show. Il gruppo punta soprattutto su Fiat Ducato Chassis Cab e Citroën Holidays, ma il vero dato che colpisce è un altro: in Francia, l’ecosistema Stellantis Pro One rappresenta oltre il 60% del mercato dei camper.

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Un risultato costruito grazie a una presenza molto forte tra i principali allestitori europei. Le basi proposte da Fiat Professional, Citroën, Peugeot e Opel vengono infatti utilizzate per sviluppare numerose tipologie di veicoli, dai van compatti ai motorhome più grandi.

Fiat Ducato e Citroën Holidays protagonisti al salone

Tra le basi più diffuse troviamo Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Opel Movano. Sono disponibili in diverse lunghezze, altezze e configurazioni, lasciando quindi ampio margine di lavoro ai costruttori specializzati.

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Uno dei punti di forza è il telaio ribassato, pensato per migliorare stabilità e comfort di guida. A questo si può aggiungere una carreggiata posteriore allargata fino a 1.980 mm, soluzione particolarmente utile per chi deve progettare abitacoli più spaziosi e sfruttare meglio la zona giorno.

Sul fronte della sicurezza non mancano sistemi ormai fondamentali anche su questo tipo di veicoli, come frenata automatica d’emergenza, riconoscimento dei segnali stradali, rilevamento della stanchezza, assistenza intelligente alla velocità e mantenimento della corsia. Tra le novità dedicate al comfort figurano anche le nuove Captain Chair girevoli di colore grigio, con doppio bracciolo e poggiatesta integrato.

Dodici veicoli disponibili per i test

Durante il salone, i visitatori potranno provare 12 veicoli con configurazioni, motori e trasmissioni differenti, sia manuali sia automatiche. Un modo concreto per capire quanto possa cambiare il comportamento di un camper a seconda della base scelta.

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Tra i modelli esposti c’è anche Citroën Holidays, pensato per chi vuole utilizzare il veicolo tutti i giorni senza rinunciare alla possibilità di partire per un viaggio. Il tetto sollevabile, la panca trasformabile, l’angolo cottura e il tavolo pieghevole permettono di trasformare rapidamente l’abitacolo.

Grande spazio anche per Fiat Ducato, vero punto di riferimento del settore dal 1981. La versione Chassis Cab esposta al salone mostra ancora una volta quanto il modello continui a essere una delle basi preferite dai costruttori di camper europei.