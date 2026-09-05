Alfa Romeo Tonale Diesel, sconto fino a 6.000 euro a settembre 2026: ecco quanto costa

Alfa Romeo prova a dare una spinta alla Tonale Diesel con una nuova promozione valida per tutto settembre 2026. Lo sconto può arrivare a 6.000 euro rispetto al prezzo di listino e riguarda sia la versione d’ingresso sia la più ricca Sport Speciale. Un’offerta pensata soprattutto per chi continua a preferire il diesel e cerca un SUV di segmento C senza passare necessariamente a una motorizzazione ibrida. In entrambi i casi si parla di vetture in pronta consegna e di un finanziamento senza maxi rata finale.

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Alfa Romeo Tonale Diesel, a settembre 6.000 euro di sconto

La versione più accessibile è la Nuova Alfa Romeo Tonale MY26 1.6 Diesel da 130 CV, che parte da un listino di 40.700 euro. Con la promozione il prezzo scende a 34.700 euro, quindi con uno sconto pieno di 6.000 euro. Scegliendo il finanziamento bisogna versare un anticipo di 16.431 euro, seguito da 48 rate da 399 euro al mese. Il TAN fisso è allo 0 per cento, mentre il TAEG è del 2,49 per cento. Non è prevista una maxi rata finale e l’offerta resterà valida fino al 30 settembre 2026.

Chi vuole qualcosa in più può invece scegliere la Tonale Diesel Sport Speciale da 130 CV. Qui il prezzo di listino sale a 46.950 euro, ma con la promozione si scende a 40.950 euro. Anche in questo caso lo sconto è quindi di 6.000 euro. L’anticipo richiesto è più alto, pari a 22.681 euro, mentre restano le 48 rate da 399 euro. Anche qui TAN allo 0 per cento, TAEG al 2,49 per cento e nessuna rata finale da affrontare.

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La Sport Speciale punta naturalmente su una dotazione più ricca e su un aspetto più curato. Ci sono i cerchi in lega da 20 pollici diamantati, le pinze freno Brembo nere, i sedili in Alcantara e pelle sintetica con dettagli color ghiaccio e l’illuminazione ambientale multicolore.

La versione base resta comunque completa, con cerchi da 17 pollici, fari Full LED e cruise control adattivo. Sotto il cofano, in entrambi i casi, troviamo il 1.6 turbodiesel da 130 CV, una motorizzazione che continua ad avere il suo pubblico nonostante il calo generale delle vendite diesel.

E proprio i numeri italiani lo confermano. Nei primi otto mesi del 2026 la Tonale Diesel ha totalizzato circa 3.039 immatricolazioni, piazzandosi al sesto posto tra le auto diesel più vendute nel nostro Paese. Anche ad agosto il SUV del Biscione è riuscito a difendersi bene, entrando nella top ten dei SUV medi più venduti in Italia e chiudendo il mese in decima posizione.

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Alfa Romeo Tonale Diesel

Intanto, però, il futuro dell’attuale Tonale è già tracciato. La produzione a Pomigliano d’Arco dovrebbe terminare nel novembre 2027. Dopo quella data arriverà un nuovo SUV di segmento C, previsto a Melfi sulla piattaforma STLA Medium. Sarà il modello chiamato a raccogliere l’eredità dell’attuale Tonale, anche se al momento non è ancora certo che Alfa Romeo decida di mantenere lo stesso nome.