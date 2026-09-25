Nuova Alfa Romeo Tonale, la prova che divide: “Bellissima, ma non basta ancora”

La nuova Alfa Romeo Tonale aggiornata finisce sotto la lente della stampa australiana e il giudizio è tutt’altro che scontato. WhichCar ha provato la versione Veloce Ibrida, assegnandole un punteggio di 6,9 su 10: la nuova Tonale piace molto per design, consumi e atmosfera dell’abitacolo, ma secondo la testata restano alcuni aspetti che non le permettono ancora di esprimere fino in fondo quel carattere che ci si aspetta da un’Alfa Romeo.

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Il restyling viene comunque promosso sul piano estetico. Il nuovo frontale con Trilobo e Scudetto ridisegnati, ispirati alla 33 Stradale, rende Tonale più muscolosa e sportiva. Anche la carreggiata più larga e i nuovi cerchi da 19 pollici contribuiscono a darle una presenza più importante su strada.

Alfa Romeo Tonale migliora, ma la guida lascia qualche dubbio

Anche dentro, secondo WhichCar, il colpo d’occhio resta convincente. L’abitacolo mantiene quella impostazione orientata al guidatore tipica del Biscione, con sedili in pelle traforata, volante sportivo, pedaliera in alluminio e selettore DNA. Viene apprezzata anche la scelta di conservare comandi fisici per il climatizzatore, sempre più rari sulle auto moderne.

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La nuova Alfa Romeo Tonale provata utilizza il 1.5 turbo benzina mild hybrid da 128 kW complessivi, circa 174 CV, abbinato al cambio automatico doppia frizione a sette rapporti. Alfa Romeo ha lavorato sul sistema ibrido per rendere più fluido il passaggio tra motore termico ed elettrico e, rispetto alla versione precedente, il miglioramento viene riconosciuto. Lo 0-100 km/h richiede 8,5 secondi.

Dove arrivano le critiche è soprattutto nel comportamento su strada. Il cambio viene giudicato ancora poco fluido alle basse velocità, mentre l’assetto, pur migliorato, resta piuttosto rigido sulle strade cittadine sconnesse. Bene invece lo sterzo, considerato rapido, preciso e con il giusto peso soprattutto in modalità Dynamic.

Molto positivo anche il dato sui consumi. Alfa Romeo dichiara 5,4 litri ogni 100 km, mentre durante la prova il computer di bordo ha indicato addirittura 5,1 litri ogni 100 km. La sensazione della prova australiana è quindi quella di una nuova Alfa Romeo Tonale che ha corretto diversi difetti del modello precedente, soprattutto nell’aspetto e nella gestione dell’ibrido, ma che secondo WhichCar avrebbe ancora bisogno di qualcosa in più sul fronte del comfort e del coinvolgimento alla guida per avvicinarsi davvero alle Alfa Romeo più emozionanti del passato.