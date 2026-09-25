La cinese ha trovato casa in Spagna: Leapmotor B10 batte i tedeschi sul prezzo

Pochi anni fa, Leapmotor era un nome che la maggior parte dei concessionari europei avrebbe storpiato. Oggi è un tassello importante delle vendite di elettrici in Europa. Da tempo si elogiano i numeri impressionanti del brand cinese.

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La B10 è il veicolo che ha cambiato le carte in tavola. Un SUV compatto da 4,52 metri, largo 1,88 e alto 1,65, con un passo di 2,73 metri che lo rende uno dei più generosi nel segmento. Più lungo della Skoda Elroq, della BYD Atto 3, della MG S5 EV. Quasi alla pari con la Renault Scénic E-Tech.

Il punto è il prezzo. La B10 arriva sotto i 30.000 euro, con sconti di marca e incentivi vari a seconda del mercato europeo dove si trova, in un segmento dove i concorrenti europei pensando di chiedere qualcosa di più. Non si tratta solo di competere con le altre elettriche: la B10 aggredisce i SUV a combustione interna sul loro stesso terreno.

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La variante REEV, quella con il motore termico usato come generatore e batteria da 18,8 kWh, si posiziona come la plug-in hybrid più economica della categoria. Sudori freddi a qualche ufficio di Wolfsburg o Ingolstadt.

Sulla versione puramente elettrica, il motore da 218 CV spinge l’asse posteriore. Due tagli di batteria, 56 kWh per 361 km di autonomia WLTP, oppure 67 kWh per 434 km. Non sono numeri da primato, ma la ricarica rapida da 170 kW porta la batteria dal 20 all’80% in 22 minuti. Il REEV invece promette 80 km in elettrico puro e 900 km di autonomia combinata.

L’abitacolo è dove Leapmotor ha messo la firma più decisa. Touchscreen centrale da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K, chip Qualcomm Snapdragon 8155, telecamera a 360 gradi, pompa di calore, sedili anteriori riscaldati e ventilati, portellone elettrico, tetto panoramico da 1,8 metri quadrati. Quasi tutto di serie. Bagagliaio da 430 litri, espandibile a 1.415 e 17 sistemi di assistenza alla guida.

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Inoltre, la Leapmotor B10 non arriva più dalla Cina. Viene assemblata a Figueruelas, negli stabilimenti Stellantis di Saragozza, con almeno 400 nuovi dipendenti coinvolti. Produzione di massa ufficialmente al via a ottobre. Dunque, niente dazi d’importazione, etichetta “Made in Spain” e un argomento in meno per chi sperava che la questione dei dazi europei rallentasse la corsa cinese.