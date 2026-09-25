Peugeot protagonista alla Festa del Cinema di Roma 2026: una flotta ufficiale per attori, registi e ospiti

Peugeot sarà tra i protagonisti della Festa del Cinema di Roma 2026. Il marchio francese è stato scelto come Auto Ufficiale della ventunesima edizione della manifestazione, in programma dal 13 al 25 ottobre. Come da tradizione, il cuore dell’evento sarà l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

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Durante i giorni della manifestazione, una flotta di vetture di Peugeot accompagnerà attori, registi, autori e ospiti nei vari appuntamenti in programma. Le auto del Leone saranno quindi presenti ogni giorno sulle strade di Roma, tra red carpet, proiezioni, incontri e trasferimenti da una location all’altra.

Peugeot 2008 sarà esposta al MAXXI

La collaborazione avrà un momento particolarmente visibile già durante l’inaugurazione. Peugeot 2008 sarà infatti esposta negli spazi del MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, uno dei luoghi più riconoscibili della cultura contemporanea romana.

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Una cornice diversa dal solito per un SUV, ma proprio per questo interessante. Peugeot punta a mettere la 2008 in un contesto dove design, architettura, cinema e creatività si incontrano, mostrando l’auto fuori dal classico ambiente di concessionarie e saloni.

Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia, ha spiegato che la Festa del Cinema rappresenta un appuntamento importante proprio per la sua capacità di unire cultura, passione e creatività. Il marchio vuole quindi essere presente in maniera concreta, accompagnando gli ospiti e partecipando direttamente alla vita dell’evento.

Il rapporto tra Peugeot e il cinema del resto non nasce comunque oggi. Negli anni il marchio ha più volte scelto la settima arte come terreno naturale per raccontare il proprio stile e la propria immagine, puntando su un mondo capace di parlare a un pubblico molto più ampio rispetto a quello strettamente automobilistico. A Roma dunque questa collaborazione ormai storica sarà ulteriormente ampliata.