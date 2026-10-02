Stellantis vuole “sparare” le batterie in fiamme fuori dall’auto: cosa dice il brevetto

Stellantis ha brevettato un sistema per espellere la batteria da un’auto elettrica in caso di incendio. Bulloni esplosivi, stacco pirotecnico, batteria che vola fuori dal pianale, una scena, per la verità, già vista in qualche grottesca dimostrazione (indovinate un po’) in Cina. Gli ingegneri di Auburn Hills stanno evidentemente guardano troppi film d’azione e inseguimenti rocamboleschi.

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Tornando seri, il problema di partenza è reale, anche se spesso amplificato dall’ansia collettiva: gli incendi dei veicoli elettrici sono statisticamente più rari di quelli dei termici, e i PHEV, ironia della sorte, se la cavano peggio di entrambi. Quando una batteria da diverse centinaia di chili entra in instabilità termica, però, spegnerla è un’altra storia.

L’idea contenuta nel brevetto statunitense scovato da CarBuzz è separare fisicamente la batteria dall’abitacolo prima che il fuoco si propaghi al resto del veicolo. Il sistema prevede un attuatore a sgancio rapido, attivabile da controller automatico, leve meccaniche o, udite udite, da un pulsante touchscreen, che invia segnale ai dispositivi di fissaggio pirotecnici. I bulloni saltano, il pacco batterie da circa 900 chilogrammi, si stacca e cade. L’auto si rialza di qualche centimetro, alleggerita come dopo una bella dieta.

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A quel punto entra in scena il dettaglio che distingue questo brevetto dagli altri tentativi simili: il veicolo può allontanarsi autonomamente dalle fiamme usando la batteria da 12 volt di bordo. Un’auto elettrica che fugge dalla propria batteria in fiamme, guidandosi via verso la salvezza: fa effetto, non c’è che dire.

Convincere le autorità di omologazione americane che sparare fuori dall’auto una batteria incandescente sia una soluzione accettabile richiederà un livello di creatività normativa fuori dal comune. Il brevetto cita anche telai a castello come alternativa ai bulloni esplosivi, che suona già meno traumatico.

Stellantis ha depositato la domanda. Non è detto che il sistema arrivi mai in produzione, la maggior parte dei brevetti muore in un cassetto. Eppure, se non puoi spegnere l’incendio, almeno metti distanza tra le fiamme e il resto.