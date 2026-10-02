Mercato dell’auto in Italia: sfiorato il +10% a fine settembre

Torna a crescere il mercato dell’auto in Italia a fine settembre 2026. Il dato dice infatti che le immatricolazioni relative al nono mese dell’anno sono state pari a 139.356 unità, rappresentative di un incremento pari al 9,9% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso; a settembre 2025 erano state 126.781 le unità immatricolate.

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Se si guarda al riscontro cumulativo dei primi nove mesi di quest’anno, il dato del mercato dell’auto in Italia dice che sono 1.268.964 le unità complessivamente immatricolate secondo una crescita che, in questo caso, si attesta al +8,7% rispetto allo stesso range temporale dell’anno scorso. In ogni caso, sebbene i numeri risultino comunque in crescita, appaiono ancora lontani i dati del 2019 con un calo complessivo superiore al 13,5%.

Il mercato dell’auto in Italia premia le ibride anche a fine settembre, con dati in costante crescita

Le ibride non ricaricabili hanno infatti raggiunto una quota pari al 50,7% del mercato dell’auto in Italia a fine settembre. Se si scende al dato particolare, il 32,2% della quota di mercato è relativa alle mild hybrid mentre il rimanente 18,5% è il dato relativo alle full hybrid. In ogni caso la quota di mercato delle ibride risulta leggermente inferiore se si guarda al cumulato dei primi nove mesi dell’anno, con un valore pari al 49,4%.

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Allo stesso modo si registra comunque una crescita delle immatricolazioni delle varianti ricaricabili, sia ibride plug-in che elettriche. Queste ultime raggiungono ora una quota di mercato pari al 7,6% secondo un incremento di circa due punti percentuali rispetto al dato di fine settembre 2025. Bene anche le ibride plug-in destinatarie di una quota di mercato pari all’11,1%, in netta crescita rispetto all’8,5% del settembre dell’anno scorso. Complessivamente il dato di ibride plug-in ed elettriche è rappresentativo del 18,7% delle nuove immatricolazioni di settembre.

Ancora male i riscontri dei modelli alimentati da propulsori tradizionali. Le varianti a benzina sono scese al 17,6% dell’intero mercato dell’auto; nel caso delle diesel la quota di mercato è ormai ridotta al 4,9% del totale mentre le versioni a GPL rappresentano l’8,1% del mercato.

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La Fiat Panda rimane sempre al top fra i modelli più venduti

Fra i gruppi automobilistici il dato del mercato dell’auto in Italia di fine settembre dice che al top si pone ancora Stellantis con 36.623 immatricolazioni totali, riscontro che segna un incremento del 7,3% rispetto al dato di fine settembre 2025. Bene anche il riscontro nel cumulato dei primi nove mesi dell’anno con 351.289 unità immatricolate, secondo una crescita, nel confronto anno su anno, del 5,7%. Molto bene Fiat, che cresce del 29%, così come Maserati, +33%, e Peugeot, +34%. In sensibile calo Alfa Romeo, -58,42%, e DS, -67,98%, seguiti dagli altri marchi del Gruppo. Stellantis risulta seguita dal Gruppo Volkswagen che decresce del 3,5% rispetto allo scorso anno, davanti al Gruppo Renault in calo dell’1,4%.

Ancora una volta la prima piazza di modello più venduto nel mercato dell’auto italiano di fine settembre va alla Fiat Panda che ha immatricolato 10.378 unità nel solo mese di settembre, lasciandosi alle spalle Jeep Avenger, con 4.092 unità, e Peugeot 3008 con 3.780 immatricolazioni totali. Al top anche per quanto riguarda il cumulato dei primi nove mesi dell’anno dove la Panda raggiunge le 86.378 unità immatricolate, ancora di molto davanti alla Jeep Avenger alle sue spalle con 36.029 unità immatricolate e alla Dacia Sandero con 32.831 unità vendute.