Stellantis richiama oltre 320.000 Jeep per rischio incendio alle batterie

Nuovo maxi richiamo per Stellantis negli Stati Uniti. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa è stato costretto al richiamo di oltrre 320 mila veicoli Jeep negli USA a causa del rischio di incendio della batteria. A comunicarlo è stata la National Highway Traffic Safety Administration nelle scorse ore. Secondo l’agenzia, il richiamo riguarda i modelli Jeep Wrangler e Jeep Grand Cherokee. I responsabili della sicurezza degli Stati Uniti hanno affermato che il problema deriva da un potenziale guasto della batteria che potrebbe causare surriscaldamento e, in rari casi, provocare un incendio secondo quanto riporta la Reuters.

320.000 Jeep saranno richiamate negli USA da Stellantis per rischio incendio alle batterie

La NHTSA ha affermato che i proprietari dei veicoli saranno informati e che i tecnici dell’assistenza Stellantis ispezioneranno e ripareranno i veicoli secondo necessità. Ulteriori dettagli sulle tempistiche di riparazione e riparazione saranno pubblicati nella documentazione di richiamo dell’agenzia. L’annuncio fa seguito a un controllo più rigoroso da parte degli enti regolatori del settore automobilistico statunitense sui difetti delle batterie, dato che sulle strade americane circolano sempre più veicoli elettrici e ibridi. La notizia arriva in un periodo di grandi trasformazioni per il gruppo Stellantis in Nord America. I cambiamenti sono stati fortemente voluti da Antonio Filosa dopo che la precedente gestione aveva ridotto le immatricolazioni. I primi effetti si sono fatti già notare con un aumento delle consegne nello scorso trimestre.

Da quando ha assunto la guida a dicembre, il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa ha avviato un piano di rilancio da 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del gruppo e stimolare la crescita. La sua strategia punta su investimenti e nuovi modelli per rilanciare il marchio, in netta discontinuità rispetto all’approccio del predecessore Carlos Tavares, che aveva concentrato gli sforzi su tagli ai costi e maggiore efficienza produttiva.