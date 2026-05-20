Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa scende in pista a Balocco | Video

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è un’auto ad alta sintonia con le prestazioni sportive. Ovvio che le sessioni in pista siano con lei più naturali che con altri modelli, meno adatti alle danze fra i cordoli.

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Nelle scorse ore si è chiusa una sessione di prove del modello sull’iconico Proving Ground di Balocco, centro di collaudo in provincia di Vercelli, nato nel 1962 su iniziativa del “biscione“. Ora l’impianto è in quota Stellantis. Viene utilizzato per lo sviluppo dei modelli della sua galassia produttiva.

Nel complesso, che ospita ben 27 piste, per riprodurre le condizioni operative più disparate, la nuova berlina dall’animo racing è entrata in azione, sotto gli occhi delle telecamere, per un video emozionante, tutto da gustare, che troverete nella parte centrale dell’articolo.

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La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è il primo frutto della partnership di Alfa Romeo con il team velico presieduto dall’imprenditore Patrizio Bertelli (Prada). Questa vettura è stata sviluppata nell’ambito dell’atelier Bottega Fuoriserie, un hub creativo e ingegneristico destinato ai prodotti sartoriali, come esemplari unici, personalizzati su misura o in edizione limitata ad altissimo valore collezionistico.

La berlina high performance di cui ci stiamo occupando è molto curata sul piano aerodinamico, specie con riferimento al tema della deportanza. Questa raggiunge il valore di 140 chilogrammi a 300 km/h: una cifra cinque volte superiore a quella messa a segno dal modello nel suo allestimento “standard”. Il merito è del nuovo kit in carbonio, che sfrutta al meglio i flussi d’aria per potenziare la downforce.

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Sia dentro che fuori, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa richiama l’imbarcazione che ha partecipato alla 37ª edizione dell’America’s Cup, andata in scena nel 2024 a Barcellona.

Un esemplare della vettura sarà ora esposto a Cagliari, nella base operativa del team velico italiano, durante la Preliminary Regatta Sardinia, in programma dal 21 al 24 maggio. Qui affiancherà il team di Bertelli, che parteciperà alla sfida nautica con due imbarcazioni Foiling One Design AC40.

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Ricordiamo che l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è destinata a prendere forma in soli 10 esemplari, nel quadro di una limited edition davvero esclusiva. L’intensa sessione al Proving Ground di Balocco, supervisionata da una squadra di ingegneri della casa automobilistica milanese, si è rivelata utile per la messa a punto finale del modello.

Nello specifico, il collaudo ha offerto la possibilità di trasformare i risultati di calcolo in sensazioni di guida, dopo la messa a punto e la delibera virtuale basata sulle simulazioni.

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L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa porta agli estremi quanto la versione di serie ha già saputo esprimere. Per lei i circuiti sono un habitat naturale. Tra i cordoli delle piste le promesse della sua ingegneria diventano emozione.

Primo prodotto concreto della partnership tra il marchio di Stellantis e Luna Rossa, questa vettura celebra una liaison il cui prossimo atto sarà la 38ª America’s Cup nell’iconico Golfo di Napoli.

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Gli esterni dell’auto, impreziositi da una vernice cangiante, mostrano i muscoli, senza nascondere nulla del temperamento. Nell’abitacolo spiccano i sedili Sparco rivestiti con texture e grafiche ispirate ai Personal Flotation Device (PFD) utilizzati dall’equipaggio del team velico.

Sotto il cofano anteriore dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa pulsa l’ormai celebre motore V6 biturbo da 2.9 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 513 cavalli di potenza massima, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.9 secondi. Al piacere delle orecchie ci pensa lo scarico Akrapovic, che regala note musicali ad alta intensità di decibel. La colonna sonora giusta per una vettura del genere.

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Foto | Stellantis