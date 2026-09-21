Leapmotor supera marchi blasonati come Subaru e Mitsubishi nelle vendite globali

Nel secondo trimestre del 2026, Leapmotor ha venduto più auto di Subaru e di Mitsubishi Motors. Stiamo parlando della (ormai più che nota) startup cinese fondata poco più di dieci anni fa che supera due marchi giapponesi con decenni di storia, reti distributive consolidate e clienti fidelizzati in mezzo mondo. I dati del periodo aprile-giugno (non un caso, ma una trend) sono inequivocabili. La casa di Hangzhou ha battuto entrambe in volume di vendite globali, per la prima volta in un singolo trimestre.

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Leapmotor punta sui veicoli elettrici a batteria con prezzi aggressivi, sia nel mercato domestico cinese che in Europa. Vetture progettate attorno alle batterie e al software, vendute dove la domanda di elettrici accessibili cresce più in fretta.

L’Europa è diventata il secondo fronte. I governi spingono sulla transizione elettrica, i compratori cercano prezzi più bassi, e i marchi cinesi offrono esattamente questo. Certo, non è una passeggiata: sicurezza, omologazioni, reti di assistenza, fiducia dei clienti. Inoltre, le tariffe doganali europee, introdotte proprio per frenare l’avanzata cinese, mordono sui margini. Leapmotor ci sta lavorando, e i numeri confermano che (più di)qualcosa sta funzionando.

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Subaru e Mitsubishi, nel frattempo, si trovano in una posizione scomoda. Subaru ha costruito il suo valore sui SUV a trazione integrale e su un pubblico affezionato che associa il marchio a solidità e avventura. Mitsubishi vende compatte, SUV e ibridi plug-in in mercati diversificati. Due strategie legittime, costruite nel tempo. Il mercato dei veicoli elettrici puri, però, non si misura in decenni di reputazione.

Il volume di vendite, va sottolineato, non dice nulla sulla redditività. Vendere tanto può significare scontare molto, investire pesante nella distribuzione, bruciare cassa per conquistare quote. Leapmotor dovrà dimostrare nei prossimi trimestri che sa anche guadagnare, oltre che crescere a dismisura.

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Una startup, intanto, ha raggiunto e superato due costruttori storici combinando produzione cinese a basso costo con un piano di espansione internazionale che funziona. Leapmotor aggiunge modelli e Stellantis, che detiene una quota rilevante nella società Leapmotor International, guarda con sempre maggiore attenzione.