Fiat Grizzly fa discutere ancora prima del debutto: il posteriore divide il web

La nuova Fiat Grizzly continua a far parlare di sé. Dopo essere stata mostrata al Salone dell’Auto di Torino, il nuovo SUV del marchio italiano è atteso anche a Parigi, dove tornerà sotto i riflettori in occasione del prossimo appuntamento internazionale. Nel frattempo, però, è una foto del posteriore a concentrare l’attenzione degli appassionati.

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La zona posteriore di Fiat Grizzly divide gli appassionati

Lo scatto, diffuso inizialmente da Gabetz Spy Unit e poi rilanciato su Reddit, mostra la Fiat Grizzly in condizioni di scarsa illuminazione con i gruppi ottici posteriori accesi. Ed è proprio il retro del SUV ad aver acceso la discussione. La parte posteriore appare infatti molto verticale e massiccia, con due elementi luminosi a LED ben visibili e un lunotto che, almeno dalla prospettiva della foto, sembra piuttosto contenuto nelle dimensioni. Un’impostazione che ha immediatamente diviso gli utenti.

Tra i commenti non sono mancate le critiche, soprattutto da parte di chi considera il design troppo imponente o poco favorevole alla visibilità posteriore. Alcuni utenti hanno puntato il dito proprio sulle dimensioni del lunotto, mentre altri hanno criticato più in generale le tendenze stilistiche che stanno caratterizzando molti SUV moderni.

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Non tutti, però, sembrano pensarla allo stesso modo. C’è anche chi considera il design della Grizzly perfettamente in linea con quanto si vede oggi sul mercato, sottolineando come i gruppi ottici posteriori non abbiano nulla di particolarmente estremo rispetto a quelli utilizzati da altri costruttori. Il risultato è quello che spesso accade con i modelli dal design più personale: giudizi molto diversi ancora prima che l’auto arrivi davvero sulle strade.

Fiat Grizzly resta comunque uno dei modelli più attesi del marchio per il 2026. Il SUV era stato annunciato già a maggio, ma gli ordini non sono ancora stati aperti. Il prossimo appuntamento importante sarà quindi quello di Parigi, dove sarà possibile osservarla nuovamente da vicino e avere un quadro più chiaro delle proporzioni e delle soluzioni stilistiche adottate. Grande attenzione rimane anche sul prezzo, uno degli aspetti destinati a pesare maggiormente sul successo commerciale del nuovo SUV Fiat.