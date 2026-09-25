Ferrari SF90 XX Stradale: un trattamento Scuderia del programma Tailor Made

La Ferrari SF90 XX Stradale è una delle auto più seducenti dell’era moderna. Il suo fascino racing non passa inosservato. Pur avendo elementi estetici da corsa, non perde il classico senso del gusto delle opere del “cavallino rampante“.

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Ogni tanto qualche esemplare della specie passa nelle mani degli specialisti del programma Tailor Made, per guadagnare note aggiuntive di personalizzazione. È il caso della Ferrari SF90 XX Stradale odierna, che interpreta al meglio gli input forniti dal committente. Le sue indicazioni sono state tradotte in materia dagli esperti del marchio, rispettando la connessione con l’immagine aziendale, che non ammette eccessi o stravaganze.

La Ferrari SF90 XX Stradale protagonista del trattamento appartiene alla collezione Tailor Made Scuderia ed incarna l’essenza dello spirito agonistico. Sulla carrozzeria ci sono dei rimandi ad alcune livree del passato, ma con un carattere molto specifico.

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Qui si compie un’ottima interazione tra il Bianco King, i dettagli in Rosso Corsa e la striscia Azzurro Dino opaca che scorre in senso longitudinale. Sull’ala posteriore spicca la scritta Ferrari. Gli interni ruotano sull’azzurro. Ne deriva un linguaggio di pura performance, dove lo stile e l’autenticità si uniscono in ogni dettaglio. Il risultato è prezioso.

Foto da profilo Facebook Ferrari

Ricordiamo che la Ferrari SF90 XX Stradale è una serie limitata (soli 799 esemplari), destinata a un gruppo ristretto di fedelissimi del “cavallino rampante”. Con lei si spinge ancora più alto l’asticella, creando un trait d’union fra le vetture estreme del programma XX e quelle destinate all’uso quotidiano.

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Ogni dettaglio rivela la messa a frutto dell’esperienza sportiva, traslata su un prodotto del listino commerciale. L’aspetto scenico è pazzesco. Qui le vibrazioni sensoriali toccano il loro diapason. Il fatto che sia un veicolo focalizzato sulla pista emerge sin dal primo sguardo.

Anche il sound, per quanto lontano dalla magia dei V12 del “cavallino rampante”, esalta i sensi, ponendosi a un livello migliore rispetto a quello della SF90 Stradale, sorella da cui deriva.

La Ferrari SF90 XX Stradale è una “belva” che prende il cuore. Impossibile resistere alle sue seduzioni, di portata ormonale. Ad animarne le danze provvede un sistema propulsivo ibrido, che ha il suo baricentro nel motore V8 endotermico da 4.0 litri di cilindrata, sovralimentato da due turbocompressori.

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A questo vulcano energetico si affiancano tre motori elettrici, per una potenza combinata di 1030 cavalli. Solo la F80 e la 849 Testarossa fanno meglio di lei. Ovvio che le metriche prestazionali siano di riferimento, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi.

Sono cifre incredibili, ma non esplicative quanto l’incredibile tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano, dove la Ferrari SF90 XX Stradale ferma il cronometro su 1’17″30. Per dare un riferimento, diciamo che LaFerrari non scende sotto il 1’19″70. Buona parte del merito va all’accurato studio aerodinamico, che assicura livelli di deportanza da corsa. L’enorme alettone a tutta larghezza posizionato in coda è un riflesso dell’attenzione posta al tema della downforce. Con questa sportiva, le emozioni da corsa giungono su strada.

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Fonte | Ferrari