Stellantis, Bruno: “Torino rimane centrale per noi”, Fiat Grizzly, Lancia Gamma e Leapmotor B03X protagoniste al Salone

Torino continua ad avere un peso centrale nei programmi di Stellantis. A ribadirlo è stata Antonella Bruno, managing director del gruppo in Italia, intervenuta al Salone Auto Torino 2026. Un appuntamento che Stellantis ha scelto per portare tre anteprime nazionali molto diverse tra loro, ma tutte considerate importanti per la crescita futura: Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, Leapmotor B03X e la nuova Lancia Gamma.

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Stellantis punta su Torino, Fiat cresce e Leapmotor guadagna terreno

Bruno ha sottolineato come il Salone torinese sia ormai diventato uno degli appuntamenti automobilistici di riferimento in Italia, grazie alla capacità di attirare pubblico e interesse. Per Stellantis è anche l’occasione per mostrare una strategia che punta nuovamente sulla libertà di scelta, sia per quanto riguarda i modelli sia sul fronte delle motorizzazioni.

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback rappresentano in questo senso due novità particolarmente importanti. Con questi modelli il marchio torna infatti a presidiare una fascia di mercato dedicata soprattutto alle famiglie, completando un percorso iniziato con Grande Panda e proseguito con la 500 Hybrid. Pandina, intanto, continua a essere stabilmente l’auto più venduta in Italia e Bruno ha evidenziato come Fiat stia crescendo sia considerando tutti i canali sia tra i clienti privati.

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Spazio anche a Leapmotor, che con B03X entra nel segmento dei B-SUV, uno dei più combattuti e in crescita sul mercato italiano. Secondo Bruno, il marchio cinese si sta dimostrando complementare rispetto agli altri brand Stellantis e continua a guadagnare terreno. Ad agosto avrebbe registrato una crescita del 6 per cento, contro un mercato aumentato del 3 per cento.

Tra le novità presenti a Torino c’è poi Lancia Gamma, modello che avrà anche un forte legame con la produzione italiana. Sarà costruita nello stabilimento Stellantis di Melfi e il 16 settembre verrà presentata al Mimit davanti al ministro Adolfo Urso. La vettura è stata sviluppata, progettata e disegnata in Italia e arriva nell’anno in cui Lancia festeggia 120 anni di storia.

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Bruno ha infine toccato anche uno dei problemi che pesano maggiormente sulla competitività dell’industria automobilistica italiana: il costo dell’energia. Stellantis sta lavorando insieme ad Anfia, Iveco e Ferrari e ha chiesto alla Commissione Europea di inserire il settore nella categoria degli energivori, così da poter accedere a sgravi capaci di ridurre almeno in parte il divario di costo rispetto ad altri Paesi.