Peugeot 2008, settembre porta sconti: prezzi da 19.950 euro e rate da 109 euro

Peugeot torna a spingere sulla 2008 con una serie di offerte valide per tutto settembre 2026. Il SUV compatto del Leone può essere scelto con motore benzina, ibrido oppure completamente elettrico, con formule finanziarie diverse a seconda della versione. La proposta più accessibile parte da 19.950 euro per la 2008 Turbo Benzina 100 Style, mentre per chi preferisce una soluzione elettrificata ci sono la Hybrid 110 e-DCS6 e la e-2008 da 156 CV.

Peugeot 2008, le offerte valide fino al 30 settembre 2026

La versione con il prezzo più basso è la Peugeot 2008 Turbo Benzina 100 Style, proposta a 19.950 euro oltre agli oneri finanziari con finanziamento IMOVE D. L’anticipo è di 6.261 euro, seguito da 35 rate da 109 euro e da una rata finale di 13.641 euro. Il TAN fisso è del 6,99 per cento, mentre il TAEG arriva al 9,73 per cento. La promozione riguarda le vetture in pronta consegna e richiede permuta e rottamazione.

Per chi preferisce l’ibrido c’è invece la Peugeot 2008 Hybrid 110 e-DCS6 Style, che parte da 22.220 euro. Anche qui la rata mensile è di 109 euro per 35 mesi, ma l’anticipo sale a 7.410 euro e la rata finale è di 15.023 euro. Il TAN resta al 6,99 per cento, mentre il TAEG scende leggermente al 9,53 per cento.

La terza possibilità è rappresentata dalla Peugeot e-2008 da 156 CV nell’allestimento Style. In questo caso la formula prevede 35 canoni da 119 euro, un primo canone anticipato di 14.385 euro e un valore di riscatto pari a 14.009 euro. Il TAN è del 2,99 per cento e il TAEG del 5,16 per cento.

La 2008 continua quindi a giocarsi la carta della scelta, mettendo sul piatto tre alimentazioni molto diverse tra loro. Un modo per cercare di intercettare esigenze differenti, da chi vuole restare sul benzina a chi preferisce l’ibrido, senza dimenticare chi è già pronto a passare all’elettrico.

Sul mercato italiano il modello continua intanto a mantenere una presenza importante. Ad agosto 2026 sono state immatricolate 678 Peugeot 2008, un risultato che le ha permesso di chiudere il mese al 30° posto nella classifica generale e al nono tra i SUV compatti.

Guardando invece ai primi otto mesi dell’anno, la Peugeot 2008 ha raggiunto 12.413 immatricolazioni in Italia. Un risultato che conferma il peso del modello nella gamma del marchio francese, anche in un segmento particolarmente affollato come quello dei SUV compatti.