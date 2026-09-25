Stellantis, altra batosta in Borsa: il titolo crolla ancora e tocca un nuovo minimo

Giornata pesante per Stellantis sui mercati finanziari. Il titolo del gruppo automobilistico ha chiuso la seduta del 24 settembre a Piazza Affari a 3,964 euro, lasciando sul terreno il 4,31 per cento e aggiornando ancora una volta il minimo delle ultime 52 settimane. Una nuova battuta d’arresto che arriva dopo settimane già molto complicate per il gruppo guidato da Antonio Filosa.

Advertisement

Stellantis scende sotto quota 4 euro

La pressione sul titolo non è certo una novità di queste ore. Nell’arco di appena cinque sedute Stellantis ha perso oltre il 10 per cento, mentre dall’inizio del 2026 il calo ha ormai superato il 58 per cento. Numeri che fotografano una fase decisamente difficile per il gruppo, alle prese con un mercato automobilistico complesso e con l’attenzione degli investitori puntata sulle prossime mosse industriali.

Il dato che colpisce maggiormente è proprio il ritorno sotto la soglia dei 4 euro. Durante la seduta milanese il titolo ha oscillato tra 4,121 e 3,964 euro, chiudendo praticamente sui minimi di giornata. I volumi hanno superato i 50 milioni di azioni, contro i circa 36 milioni della giornata precedente.

Advertisement

La debolezza non ha riguardato soltanto Milano. A Parigi Stellantis ha terminato la seduta a 3,97 euro, in calo del 4,14 per cento, mentre a Wall Street il titolo ha chiuso a 4,47 dollari con una flessione del 3,25 per cento.

Stellantis

Il movimento arriva inoltre dopo altre sedute negative. Il 18 settembre Stellantis aveva perso oltre il 5 per cento, mentre il 23 settembre aveva lasciato sul terreno un altro 1,77 per cento a Milano. La discesa del 24 settembre ha quindi accelerato ulteriormente un trend che negli ultimi mesi ha portato il titolo su livelli che non si vedevano da tempo.

Per Stellantis le prossime settimane saranno particolarmente osservate dal mercato. Il gruppo pubblicherà i risultati del terzo trimestre il 28 ottobre e proprio quei numeri potranno offrire nuove indicazioni sull’andamento delle vendite, dei margini e sulle prospettive per la parte finale dell’anno.