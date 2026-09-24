Peugeot risponde alle critiche: presto un allestimento molto più completo

Peugeot si prepara a mettere mano alla propria gamma con una novità pensata soprattutto per chi, negli ultimi tempi, ha criticato una dotazione di serie non sempre all’altezza delle aspettative. Il marchio francese introdurrà infatti un nuovo allestimento più completo, con una maggiore quantità di equipaggiamenti inclusi già nel prezzo. Ad anticiparlo è stato direttamente il CEO Alain Favey, che ha confermato l’arrivo della nuova versione senza però svelarne ancora il nome.

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Oggi Peugeot propone già diversi livelli di allestimento sui propri modelli. Auto come Peugeot 208 e 2008, per esempio, vengono offerte a seconda dei mercati nelle versioni Style, Business, Allure, Envy e GT. Una gamma piuttosto articolata, che però evidentemente non riesce sempre a soddisfare del tutto chi cerca un equipaggiamento più ricco senza dover aggiungere troppi optional.

Peugeot prepara un allestimento con una dotazione più ricca

Favey ha riconosciuto che una delle osservazioni rivolte più spesso alle vetture del Leone riguarda proprio la quantità di dotazioni comprese di serie. Per questo motivo il nuovo allestimento dovrebbe offrire più contenuti già inclusi, limitando la necessità di ricorrere alla lista degli optional per avere alcuni degli accessori più richiesti.

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La scelta arriva in un momento in cui la concorrenza, soprattutto quella dei marchi cinesi, si sta facendo sempre più forte. Molti modelli provenienti dalla Cina vengono infatti proposti in Europa con dotazioni già molto complete fin dalle versioni base, un aspetto che rende spesso il rapporto tra prezzo e contenuti particolarmente competitivo.

Favey ha comunque chiarito che la pressione dei costruttori cinesi non è l’unico motivo dietro questa decisione. Peugeot vuole soprattutto rispondere in maniera più concreta alle richieste dei propri clienti, andando a correggere uno degli aspetti sui quali il marchio ha ricevuto più osservazioni.

Per ora restano diversi dettagli da chiarire. Peugeot non ha ancora comunicato il nome del nuovo allestimento e non ha nemmeno indicato quali modelli lo riceveranno per primi. Non è quindi ancora chiaro se verrà introdotto subito su gran parte della gamma oppure se il debutto avverrà inizialmente solo su alcune vetture.

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Quel che appare certo è che il marchio francese vuole rendere le proprie auto più competitive anche sul fronte degli equipaggiamenti, un elemento che oggi pesa sempre di più nella scelta di un’auto nuova.