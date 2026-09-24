Letto, divano, doccia e portabici: tutto in un Citroën Jumper grazie a Kompanja

Il Kompanja Zwei-L parte da un’intuizione semplice, ovvero quella di prendere un Citroën Jumper, togliergli l’anima da trasportatore e dargliene un’altra. Questo è un lavoro per chi vuole spostarsi senza dover scegliere tra la comodità di casa e la libertà della strada. Kompanja è una piccola realtà artigianale tedesca, nata a Brühl vicino a Colonia nel 2016, con tanta passione per i camper, e si vede.

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Il progetto insegue ogni centimetro sul veicolo (una volta) commerciale. La zona notte posteriore misura 192 per 196 centimetri e si riorganizza in almeno tre configurazioni: due letti singoli longitudinali separati, una superficie condivisa allargata, oppure un letto trasversale da 130 centimetri con vano portaoggetti liberato sul fianco. Il materasso è composto da sezioni pieghevoli che, abbassate, diventano divano, orientabile verso l’interno o verso l’esterno, con le porte posteriori aperte sul paesaggio.

Il salotto anteriore segue la stessa logica modulare. I sedili della cabina girano, la panca anteriore si regola in larghezza e inclinazione, quattro persone ci stanno attorno a un tavolino rimovibile. Con i bambini, ci sono gli attacchi ISOFIX. Senza bambini, ci sono altri due posti.

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La cucina in questo Jumper rivoluzionato (quasi) da cima a fondo è compatta ma non rinunciataria: lavello in acciaio inox, frigorifero accessibile sia dall’interno che dall’esterno grazie alla posizione vicino alla porta scorrevole, e piano cottura disponibile a gas, a induzione o in versione combinata. Il piano di lavoro si allunga con il tavolo anteriore, un cassetto estraibile laterale e un tagliere integrato nel lavello.

La vera novità assoluta per Kompanja è il bagno interno, incastonato tra zona giorno e zona notte con un meccanismo scorrevole che, una volta estratto, guadagna trenta centimetri di spazio utile. Non sono molti, ma in sei metri di veicolo sono la differenza tra claustrofobia e respiro. Include doccia, toilette a compostaggio, riscaldamento e ventilazione attiva.

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Sotto il letto posteriore, un cassetto estraibile da circa 1.200 litri accoglie contenitori modulari e attrezzatura sportiva fino a 4,5 metri di lunghezza. Guide a scomparsa permettono di aggiungere portabiciclette e sistemi di ancoraggio. Materiali interni in bambù e legno certificato FSC completano l’estetica.

Prezzo d’ingresso 72.600 euro. Presentato al Caravan Salon 2026 di Düsseldorf, il Zwei-L non pretende di essere il camper più lussuoso del mercato. Pretende solo di essere quello che funziona davvero. Per il momento, convincente.