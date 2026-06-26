Fiat: continuano i festeggiamenti per i 50 anni in Brasile

Fiat si prepara a festeggiare un compleanno speciale in Brasile. Il marchio è arrivato nel Paese nel luglio del 1976 e, in cinquant’anni, è diventato molto più di una presenza industriale. Per milioni di brasiliani, Fiat è stata l’auto di famiglia, il primo veicolo, il mezzo da lavoro, la compagna di viaggio di tutti i giorni. Una storia costruita nelle fabbriche, ma anche nelle strade, nelle città e nella vita quotidiana delle persone.

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Fiat celebra 50 anni in Brasile con un evento a Belo Horizonte, musica e modelli storici

La celebrazione del 50° anniversario si terrà il 21 luglio allo Stadio Mineirão di Belo Horizonte, nel Minas Gerais. Proprio in questo Stato Fiat ha trovato una delle sue case più importanti in Sud America, contribuendo negli anni alla crescita economica e industriale del territorio. Il legame con il Brasile passa anche da qui, da una presenza produttiva che ha lasciato un segno profondo.

Il marchio arriva a questo anniversario in una fase particolarmente forte. Fiat è oggi il brand automobilistico preferito dai brasiliani e la Strada continua a essere l’auto più venduta del Paese. Due risultati mantenuti per cinque anni consecutivi, che raccontano una leadership solida e soprattutto molto vicina alle esigenze reali del mercato. Questo successo è il frutto di modelli pensati per lavoro, famiglia, città e strade brasiliane.

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A fare da guida alla serata sarà Pedro Bial, giornalista e volto noto della televisione brasiliana. Il programma è stato costruito per raccontare l’energia popolare del marchio e il suo rapporto con la cultura locale, con la partecipazione di Thiaguinho e della cantante Iza. Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America, ha ricordato che celebrare i 50 anni di Fiat significa anche celebrare le migliaia di persone che hanno contribuito a rendere il marchio parte della storia brasiliana.

Il pubblico avrà un ruolo centrale. I biglietti saranno gratuiti e disponibili dal 9 luglio tramite Sympla, in cambio della donazione di 1 kg di cibo non deperibile. I clienti Fiat avranno invece un accesso dedicato, con un numero limitato di ingressi richiedibili dal 3 all’8 luglio attraverso il canale WhatsApp ufficiale del marchio.

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Nella spianata del Mineirão ci sarà anche una grande esposizione di modelli Fiat. Un percorso tra vetture che hanno segnato epoche diverse e che mostrano come il marchio abbia saputo evolversi insieme al Brasile, dai modelli storici fino ai protagonisti dell’attuale leadership di mercato.