Alfa Romeo fa chiarezza su Giulia e Stelvio: in arrivo anche un nuovo C-SUV e una hatchback

Alfa Romeo prova a fare chiarezza sul proprio futuro dopo le indicazioni emerse il 21 maggio durante lo Stellantis Investor Day 2026. Con una dichiarazione ufficiale, il marchio del Biscione ribadisce la volontà di proseguire la propria strategia “con disciplina e visione”, mettendo il prodotto al centro e confermando un piano industriale che punta su segmenti chiave, piattaforme condivise e una forte identità di marca.

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Alfa Romeo: in arrivo l’erede di Tonale e la nuova Giulietta Per Giulia e Stelvio allo studio nuove soluzioni

Il messaggio arriva in una fase delicata, in cui il futuro di Alfa Romeo è osservato con particolare attenzione da appassionati, concessionari e mercato. La casa conferma innanzitutto il ruolo dell’attuale gamma: Junior sarà il modello chiamato a sostenere i volumi, Tonale viene indicata come vettura globale strategica con oltre 100.000 unità prodotte, mentre la 33 Stradale resta la massima espressione emozionale del brand.

Una delle indicazioni più rilevanti riguarda Giulia e Stelvio, che resteranno in produzione fino al 2027, comprese le versioni Quadrifoglio. Una scelta definita pragmatica, pensata per accompagnare la transizione senza interrompere il legame con la tradizione sportiva Alfa Romeo.

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Guardando avanti, il marchio farà leva sulla scala globale di Stellantis, ma promette di mantenere una forte differenziazione. Nel piano Fastlane 2030, Alfa Romeo rafforzerà soprattutto la presenza nei segmenti B e C. Junior sarà aggiornata nel corso del ciclo di vita e continuerà a presidiare il comparto dei B-SUV, rivolgendosi a un pubblico giovane e dinamico.

La novità più importante sarà l’arrivo di un nuovo C-SUV su piattaforma STLA M, con motorizzazioni multi-energia. Sarà prodotto in Italia e, secondo la dichiarazione, dovrà distinguersi per qualità degli interni, prestazioni e piacere di guida. In parallelo, è prevista anche una nuova hatchback di segmento C su piattaforma STLA ONE, erede ideale di modelli come 147 e Giulietta.

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Non mancherà la componente esclusiva: dopo la 33 Stradale, Alfa Romeo lancerà un nuovo progetto “few-off” firmato BOTTEGA FUORISERIE, pensato per rafforzare desiderabilità e connessione emotiva con i clienti.

Resta aperto il capitolo del segmento D. Alfa Romeo sta studiando nuove soluzioni per continuare a competere con interpretazioni future di Giulia e Stelvio, anche attraverso piattaforme flessibili e motorizzazioni ibride ed elettriche. I dettagli arriveranno più avanti, ma il messaggio è chiaro: il Biscione non intende arretrare, bensì ridefinire la propria presenza mantenendo al centro prestazioni, identità e italianità.