Peugeot 208 a 14.950 euro: ecco l’offerta di settembre 2026 con rate da 99 euro

A settembre Peugeot 208 torna in promozione con una formula pensata per tenere bassa la rata mensile. La versione interessata è la 208 Turbo Benzina 100 STYLE, proposta a 14.950 euro oltre agli oneri finanziari scegliendo il finanziamento IMOVE D. L’offerta è valida fino al 30 settembre 2026, riguarda vetture in pronta consegna e richiede permuta e rottamazione.

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Peugeot 208 da 99 euro al mese: come funziona l’offerta

Il prezzo di listino della Peugeot 208 Turbo Benzina 100 STYLE è di 22.600 euro, IVA e messa su strada comprese. Con la promozione si scende a 16.350 euro, mentre scegliendo anche il finanziamento IMOVE D il prezzo indicato arriva a 14.950 euro.

La formula prevede un anticipo di 4.126 euro, seguito da 35 rate mensili da 99 euro. Alla fine del contratto resta una maxi rata da 10.499 euro, pari al Valore Garantito Futuro.

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Il TAN fisso è del 6,99%, mentre il TAEG arriva al 10,42%. L’importo totale del credito è di 10.824 euro, mentre quello complessivamente dovuto attraverso il finanziamento ammonta a 13.993,21 euro.

Nel conteggio rientrano anche 420 euro di spese di istruttoria, 2.305,17 euro di interessi, 4 euro al mese per l’incasso delle rate e 28,79 euro di imposta sostitutiva. È incluso inoltre il servizio Identicar per 12 mesi, del valore di 271 euro.

La promozione comprende anche fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, elemento che può pesare nella scelta soprattutto per chi pensa di tenere l’auto a lungo.

Il contratto prevede un chilometraggio massimo di 30.000 km. In caso di restituzione o sostituzione della vettura alla scadenza, per ogni chilometro percorso oltre questa soglia viene addebitato un costo di 0,10 euro.

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Per chiudere, la Peugeot 208 continua a dire la sua anche sul mercato italiano. Ad agosto 2026 ha totalizzato 1.297 immatricolazioni, riuscendo a entrare ancora una volta nella top ten delle auto più vendute nel nostro Paese. Un risultato niente male per un modello che si muove in uno dei segmenti più affollati e competitivi del mercato.

Se si allarga lo sguardo ai primi otto mesi dell’anno, la 208 arriva a 21.183 unità vendute in Italia, conquistando il decimo posto assoluto nella classifica dei modelli più acquistati. La promozione di settembre arriva quindi in un momento in cui la compatta francese continua a mantenere numeri solidi e una presenza stabile tra le auto più scelte dagli italiani.