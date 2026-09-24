Leapmotor, una rivoluzione per il 2027: con LEAP 5.0 cambia completamente il modo di progettare l’auto

Leapmotor vuole ripensare il modo in cui vengono progettate le auto del futuro, partendo da un elemento che spesso passa inosservato: lo spazio. La nuova LEAP 5.0 Mobile Space Architecture nasce proprio con questo obiettivo, cioè sfruttare molto meglio le dimensioni della vettura e lasciare più centimetri possibile a chi viaggia a bordo.

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Leapmotor LEAP 5.0, l’idea è sfruttare ogni centimetro disponibile

La novità principale riguarda infatti l’abitacolo. Leapmotor parla di un’efficienza dello spazio superiore rispetto alle architetture precedenti, ottenuta ripensando completamente la disposizione dei principali componenti.

Il primo cambiamento si nota nel pianale, che diventa completamente piatto e viene abbassato. Allo stesso tempo il tetto sale, così da creare un ambiente molto più arioso. La struttura segue il classico schema “skateboard”, ma viene portata ancora più avanti proprio per liberare spazio all’interno.

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Secondo quanto dichiarato dal costruttore, questa soluzione permette di aumentare l’altezza disponibile nell’abitacolo del 63,7% rispetto alle precedenti architetture. L’effetto dovrebbe essere quello di un ambiente molto più aperto, quasi da piccolo loft su ruote, con una sensazione decisamente diversa rispetto a quella di un abitacolo tradizionale.

Leapmotor ha lavorato parecchio anche sulla disposizione della parte tecnica. Il sistema di climatizzazione viene raccolto in un’unica unità, mentre il gruppo propulsore posteriore occupa meno spazio rispetto alle soluzioni utilizzate fino a oggi.

Il risultato, almeno sulla carta, è importante: la lunghezza utile dell’abitacolo cresce del 19%, mentre il numero complessivo dei componenti si riduce del 18%. Anche le tubazioni vengono semplificate, con una diminuzione dichiarata del 30%.

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Cambia anche il modo in cui vengono sistemate le sospensioni. Gli ammortizzatori vengono montati in posizione verticale e utilizzano nuove torri in alluminio più compatte. In questo modo si riesce a recuperare ulteriore spazio nella zona anteriore, con un aumento del 37,5% dello spazio laterale per le gambe di chi siede davanti.

Non si tratta però soltanto di centimetri guadagnati. Con LEAP 5.0 Leapmotor interviene anche sull’elettronica, introducendo un sistema di controllo centrale integrato. L’obiettivo è avere una gestione più semplice e coordinata di tutte le funzioni del veicolo, soprattutto in vista di auto sempre più elettrificate e dotate di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

I primi modelli costruiti sulla nuova architettura arriveranno nel 2027. Leapmotor vuole quindi giocare una partita molto precisa: non solo aumentare autonomia o prestazioni, ma rendere l’auto più intelligente già nel modo in cui viene progettata, usando meglio ogni centimetro disponibile.