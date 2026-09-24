Stellantis cresce in Europa, ma il mercato corre più veloce: volumi su, quota ancora sotto pressione

Stellantis torna a crescere in Europa, ma per il momento il mercato continua a muoversi un po’ più velocemente del gruppo. I dati di agosto diffusi da ACEA raccontano proprio questo: le immatricolazioni aumentano, ma la quota resta leggermente sotto quella dello scorso anno.

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Il contesto generale è comunque migliore rispetto a qualche mese fa. Considerando Unione europea, Paesi EFTA e Regno Unito, ad agosto sono state immatricolate 832.637 nuove auto, il 5,3% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi otto mesi dell’anno il totale è salito a circa 9,19 milioni di vetture, con una crescita del 5,8%.

Stellantis cresce, ma il mercato corre un po’ di più

Per Stellantis agosto si è chiuso con 109.823 immatricolazioni nell’Europa Occidentale, in aumento del 3,5% su base annua.

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Il risultato è positivo, ma c’è un dettaglio che pesa: il mercato complessivo è cresciuto più del gruppo. Per questo la quota di Stellantis è scesa leggermente, passando dal 13,4 al 13,2%.

Il quadro cambia poco se si guarda al periodo gennaio-agosto. Nei primi otto mesi del 2026 Stellantis ha registrato 1.360.488 immatricolazioni, con una crescita del 4,7%. Anche qui, però, il mercato ha fatto un po’ meglio e la quota del gruppo è passata dal 14,9 al 14,8%.

Se si prende in considerazione soltanto l’Unione europea, la situazione è molto simile. Ad agosto la quota di Stellantis è stata del 14%, contro il 14,2% di un anno prima. Da inizio anno resta invece stabile al 15,9%, con immatricolazioni in aumento del 5,2%, praticamente allo stesso ritmo del mercato UE, cresciuto del 5,3%.

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Stellantis

In sostanza, Stellantis sta tornando a vendere più auto, ma non abbastanza da guadagnare terreno rispetto ai concorrenti. Il gruppo guidato da Antonio Filosa riesce quindi a beneficiare della ripresa generale del mercato, senza però trasformarla per ora in un aumento significativo della propria presenza.

Nel frattempo cambia anche il tipo di auto che gli europei stanno comprando. Nei primi otto mesi del 2026 le elettriche hanno raggiunto il 21,7% delle immatricolazioni nell’Unione europea, mentre le ibride sono salite al 36,6% e le plug-in al 10%. Benzina e diesel, sommate, sono invece scese al 29%.