Stellantis, c’è un dato che fa riflettere: domina tra le piccole ma sui SUV alcuni numeri fanno male

Stellantis continua ad avere un peso enorme sul mercato europeo, ma i dati di agosto mostrano una situazione molto meno uniforme di quanto potrebbe sembrare. Se tra le auto compatte il gruppo guidato da Antonio Filosa resta un punto di riferimento, quando si passa ai SUV emergono diverse difficoltà. E proprio in uno dei segmenti più importanti del mercato europeo alcuni modelli hanno registrato cali decisamente pesanti.

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Stellantis resta fortissima nel segmento B, ma i SUV rallentano

Partiamo dalla parte positiva. Nel segmento B Stellantis mantiene una quota del 32 per cento, confermando quanto Peugeot, Citroën, Opel e Fiat continuino a essere competitive quando si parla di vetture compatte. Tra le protagoniste c’è ancora Peugeot 208, che ad agosto ha registrato una crescita delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

La situazione cambia parecchio osservando i SUV. Secondo i dati europei riportati oggi da Automoto, Stellantis ha chiuso agosto con volumi in calo del 9% in questa categoria, mentre il Gruppo Volkswagen, primo in Europa tra i SUV, è cresciuto del 16 per cento e ha raggiunto una quota del 28%.

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A preoccupare sono soprattutto le prestazioni di alcuni modelli importanti. Peugeot 3008 avrebbe perso il 39 per cento, Opel Grandland il 29% e Citroën C5 Aircross il 16 per cento rispetto ad agosto dello scorso anno. Ancora più vistosi i numeri attribuiti a Jeep: Renegade -42% e Compass addirittura -53%.

Non tutto, però, va nella stessa direzione. Peugeot 2008 cresce del 27%, Opel Mokka del 25 per cento e Crossland del 21%. Numeri che permettono comunque a Stellantis di conservare la seconda posizione europea nel settore dei SUV.

Il dato merita attenzione soprattutto considerando quanto questo tipo di carrozzeria sia ormai centrale. Ad agosto i SUV hanno rappresentato quasi il 48% delle immatricolazioni europee: praticamente un’auto nuova su due. Per un gruppo con così tanti marchi e una gamma particolarmente ricca proprio in questo settore, perdere terreno qui pesa inevitabilmente più che in passato.

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C’è comunque un’altra buona notizia per Stellantis sul fronte elettrico. La Fiat 500e è risultata quarta tra le BEV più vendute in Europa ad agosto, alle spalle di Tesla Model Y e di due modelli del Gruppo Volkswagen.