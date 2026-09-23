Alfa Romeo, il mistero si infittisce: il concept di Parigi potrebbe chiamarsi Battito o Cuore Rosso

Alfa Romeo continua a giocare con la curiosità degli appassionati in vista del Salone di Parigi. Del nuovo concept che sarà svelato il 12 ottobre sappiamo ancora pochissimo, ma nelle ultime ore è arrivato un indizio molto più concreto. Il marchio ha infatti pubblicato un nuovo video teaser sui propri canali social, e proprio quel filmato sembra voler spostare l’attenzione sul nome della vettura.

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Alfa Romeo, Battito e Cuorerosso tra i possibili nomi del nuovo concept

Nel video scorrono rapidamente diverse parole: Biscione, Cloud, Italianred, Visceral, ma soprattutto Battito e Cuorerosso. A rendere tutto ancora più curioso c’è il sonoro: durante il filmato si sente chiaramente il battito di un cuore. Difficile pensare che sia una scelta casuale, soprattutto considerando che proprio Battito e Cuorerosso sono due denominazioni già registrate da Stellantis.

Il teaser offre anche qualcosa in più sul fronte estetico. In almeno un fotogramma si intravede parte della vettura, mentre nei giorni scorsi Alfa Romeo aveva già mostrato una superficie di carrozzeria rossa, molto scolpita e sinuosa. Per il momento basta poco per capire che il Biscione non sta preparando una normale anticipazione di un SUV di serie.

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Battito suona bene, è breve, immediato e si lega perfettamente al tono del video. Ma c’è un dettaglio che rende Cuorerosso ancora più credibile: secondo quanto emerge dai registri dei marchi, Battito sarebbe associato a dispositivi audio, mentre Cuorerosso risulterebbe registrato per un veicolo. Non solo: esisterebbe anche un logo specifico con il Biscione inserito al suo interno.

La scelta avrebbe anche una certa coerenza con il modo in cui Alfa Romeo ha presentato ufficialmente il concept. Il marchio parla di una vettura ispirata a tre elementi molto precisi: Italia, sportività e rosso. Il progetto viene descritto come qualcosa destinato a mettere al centro il rapporto emotivo tra automobile e guidatore, più che la semplice funzione di mezzo di trasporto.

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Resta invece ancora aperta la domanda più importante: che auto sarà? Alfa Romeo non ha svelato né proporzioni né caratteristiche tecniche. Le indiscrezioni delle ultime ore suggeriscono però che non dovrebbe trattarsi dell’anteprima diretta della futura Tonale o della prossima compatta erede della Giulietta.

L’ipotesi più affascinante resta quella di una sportiva molto esclusiva, forse vicina per filosofia alla 33 Stradale, utilizzata anche per mostrare il nuovo linguaggio stilistico del marchio. Il 12 ottobre, alle 10:55, sapremo finalmente se Alfa Romeo ha davvero disseminato tutti gli indizi sotto gli occhi degli Alfisti.