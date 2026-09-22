Leapmotor invade l’Europa: superati i 1.000 concessionari grazie alla spinta di Stellantis

Per capire quanto sia cambiata la presenza di Leapmotor in Europa basta guardare un numero: 1.020. Sono i punti vendita che il marchio cinese ha raggiunto a settembre 2026 nel Vecchio Continente. Una rete che, nel giro di poco tempo, è diventata molto più capillare e che racconta meglio di tante dichiarazioni quanto il costruttore stia puntando sul mercato europeo.

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Leapmotor supera i 1.000 concessionari in Europa con Stellantis

Dietro questa crescita c’è soprattutto la collaborazione con Stellantis. La joint venture Leapmotor International ha permesso al marchio cinese di appoggiarsi a una struttura commerciale già presente in molti Paesi, evitando di dover costruire da zero concessionari, officine e assistenza post-vendita.

Ed è probabilmente questo uno degli aspetti più importanti dell’intera operazione. Portare nuove auto in Europa è relativamente semplice, almeno rispetto a tutto quello che viene dopo. Un cliente vuole sapere dove può vedere la vettura, dove può provarla e soprattutto dove potrà portarla in caso di problemi. Da questo punto di vista, partire con una rete già ben distribuita rappresenta un vantaggio enorme.

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Leapmotor oggi dichiara di coprire circa l’80 per cento del territorio europeo ed è presente in 36 Paesi. La rete si estende dall’Islanda alla Bulgaria e comprende anche mercati più piccoli come Malta. Le aperture più recenti hanno interessato la Norvegia e i Balcani, mentre altri punti vendita dovrebbero aggiungersi entro la fine del 2026.

C’è anche un dato curioso che aiuta a capire quanto la presenza del marchio sia diventata concreta. Secondo Leapmotor, un cliente europeo impiega mediamente circa 22 minuti per raggiungere una concessionaria. Non significa naturalmente che la situazione sia identica ovunque, ma il dato dà comunque un’idea della velocità con cui la rete è stata ampliata.

Per un marchio ancora relativamente nuovo agli occhi di molti automobilisti europei, avere un punto vendita vicino può contare parecchio. Il prezzo resta importante, così come autonomia, dotazioni e qualità del prodotto, ma quando si acquista un’auto entra in gioco anche la tranquillità di sapere che dietro c’è una rete fisica a cui rivolgersi.

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Intanto anche sul fronte delle vendite i numeri continuano a crescere. Ad agosto Leapmotor ha raggiunto 103.129 consegne a livello globale, superando quota 100.000 unità per il secondo mese consecutivo. L’Europa ha rappresentato il 27% dei volumi complessivi registrati nello stesso periodo.

E questa rete potrebbe pesare ancora di più nei prossimi mesi. Leapmotor sta infatti ampliando progressivamente la propria gamma europea e avere già più di 1.000 concessionari significa poter portare i nuovi modelli davanti a un numero molto più alto di potenziali clienti, senza dover aspettare anni per costruire una presenza commerciale davvero diffusa.