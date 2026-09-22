Fiat Pulse e Fastback, Peugeot 208 e 2008: dal 2027 niente più scritta “Hybrid” in Brasile

In Brasile Stellantis cambia il modo di identificare alcune delle sue auto elettrificate. Con la gamma 2027 di Fiat Pulse, Fiat Fastback, Peugeot 208 e Peugeot 2008 sparisce infatti la scritta “Hybrid” dal portellone. Al suo posto arriva la sigla MHEV, più precisa per spiegare che si tratta di modelli mild-hybrid e non di full hybrid.

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In Brasile Stellantis passa da Hybrid a MHEV

Finora Fiat e Peugeot avevano usato semplicemente il termine “Hybrid”, ma in realtà questi modelli adottano un sistema più semplice rispetto a quello di una Toyota Corolla o di altri full hybrid. Il motore elettrico affianca quello termico, ma non permette normalmente di viaggiare a lungo con il solo supporto della batteria. Da qui la scelta di cambiare nome. MHEV sta per Mild Hybrid Electric Vehicle e rende subito più chiaro che tipo di tecnologia c’è sotto il cofano.

La novità riguarda Fiat Pulse e Fastback e le Peugeot 208 e 2008 della gamma 2027. La stessa sigla era già comparsa su altri modelli del gruppo venduti in Brasile, come Jeep Avenger, Renegade e Commander, oltre alla Fiat Toro.

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Il momento, del resto, è quello giusto. In Brasile stanno arrivando sempre più auto con sistemi di elettrificazione molto diversi tra loro. Mild-hybrid, full hybrid, plug-in, elettriche pure e range extender cominciano a convivere nello stesso mercato e usare la parola “Hybrid” per tutto rischia di confondere parecchio.

Per un cliente la differenza non è secondaria. Un MHEV aiuta soprattutto a ridurre consumi ed emissioni e rende il funzionamento del motore più efficiente, ma non offre la stessa esperienza di un full hybrid. Per questo Stellantis ha preferito mettere le cose in chiaro anche sul portellone.

Il cambio arriva mentre il gruppo prepara in Sud America una gamma sempre più elettrificata. Nei prossimi anni ci saranno più modelli ibridi, elettrici e anche vetture con range extender, comprese quelle di Leapmotor.

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Con un’offerta così ampia, distinguere bene le tecnologie diventa sempre più importante. In Brasile Stellantis ha quindi deciso di partire dal dettaglio più semplice e visibile: il badge sulla carrozzeria.