Leapmotor B03X, via ai test in Germania: 382 km di autonomia e prezzo sotto i 20 mila euro in Italia

Leapmotor B03X comincia a farsi vedere davvero sulle strade europee. In queste ore il nuovo crossover elettrico del marchio cinese è protagonista a Düsseldorf dei test riservati alla stampa tedesca, con una cinquantina tra giornalisti e creator al volante su percorsi cittadini, autostrade e strade extraurbane. Dopo la prima presa di contatto internazionale in Spagna, adesso tocca quindi alla Germania, mercato fondamentale per capire quanto possa funzionare la nuova proposta di Leapmotor in Europa.

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Leapmotor B03X, ora iniziano i test in Germania

La B03X è già ordinabile anche in Italia e sul prezzo c’è un dettaglio importante. La versione Life con batteria da 39,8 kWh parte ufficialmente da 24.900 euro. Salendo alla Life con batteria da 53 kWh si arriva a 27.400 euro, mentre la Design con la batteria più grande costa 29.400 euro.

Con la promozione di lancio, però, la versione d’ingresso può scendere fino a 19.900 euro. Il prezzo tiene conto di 2.000 euro di sconto, altri 2.000 euro in caso di permuta o rottamazione e un bonus aggiuntivo di 1.000 euro per i primi clienti. Nell’offerta rientra anche la Easy Wall Box per la ricarica domestica.

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Per dimensioni, la B03X si piazza in pieno territorio B-SUV. È lunga 4,27 metri, larga 1,81 e alta 1,63 metri, con un passo di 2,60 metri. Non è quindi minuscola, ma è stata pensata per restare facile da usare anche in città. Il diametro di sterzata di 10 metri dovrebbe aiutare soprattutto nei parcheggi e nelle manovre strette.

Dentro lo spazio non manca. Il bagagliaio offre 405 litri, con un vano supplementare da 105 litri sotto il piano, impermeabile e lavabile. Abbattendo i sedili posteriori si arriva a 1.355 litri. Ci sono inoltre 33 vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo e i cuscini posteriori possono essere sollevati per ricavare spazio in altezza.

La plancia punta molto sul digitale. Al centro c’è uno schermo da 14,6 pollici, affiancato da una strumentazione da 8,8 pollici. Il sistema utilizza Leap OS 4.0 Plus con processore Qualcomm Snapdragon 8155 e supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre agli aggiornamenti OTA e alla navigazione con traffico in tempo reale.

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La gamma prevede due configurazioni elettriche. Con la batteria da 39,8 kWh la B03X sviluppa 177 CV e arriva fino a 292 km WLTP. Con quella da 53 kWh la potenza sale a 197 CV e l’autonomia dichiarata arriva a 382 km.

Per entrambe la coppia è di 200 Nm, lo 0-100 km/h richiede 8,6 secondi e la velocità massima è di 160 km/h. La ricarica rapida è uno degli aspetti più interessanti: Leapmotor dichiara il passaggio dal 30 all’80 per cento in 16 minuti.

Sul fronte sicurezza sono previsti 21 sistemi ADAS di Livello 2, supportati da 14 sensori e telecamere. Con questi numeri, e soprattutto con una promozione italiana che porta il prezzo sotto i 20 mila euro, la B03X prova a ritagliarsi spazio in uno dei segmenti più affollati del mercato europeo.