Alfa Romeo annuncia una sorpresa per Parigi: un nuovo concept anticiperà il futuro del Biscione

Alfa Romeo prepara qualcosa di importante per il prossimo Salone dell’Automobile di Parigi. Dal 12 al 18 ottobre 2026 il Biscione porterà nella capitale francese un nuovo concept che servirà soprattutto a far capire come immagina il proprio futuro. Si tratterà di un progetto pensato per raccontare il prossimo passo del marchio.

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Alfa Romeo prepara a Parigi un concept che anticipa il futuro del marchio

Per ora i dettagli sono ancora pochi, ma Alfa Romeo ha già fatto capire quale sarà il filo conduttore. Il nuovo concept dovrà mettere insieme tutto quello che da sempre rende riconoscibile il Biscione: stile, sportività e piacere di guida. L’idea è quella di guardare avanti senza perdere quel carattere che gli appassionati associano immediatamente al marchio.

Per Alfa Romeo un’auto non deve essere soltanto bella o veloce, ma deve riuscire a trasmettere qualcosa a chi la guida. Ed è proprio su questo rapporto tra uomo e macchina che il nuovo concept proverà a costruire la propria identità.

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Il marchio ha indicato tre parole chiave per raccontarlo. La prima è Italia, intesa come gusto, eleganza e cura dei dettagli. La seconda è sportività, non soltanto in termini di prestazioni, ma anche di precisione, dinamismo e coinvolgimento al volante.

La terza è Rosso, colore simbolo della storia Alfa Romeo e da sempre legato alle corse e alla passione. Da questi elementi nascerà una vettura che dovrà avere un’impronta fortemente italiana e, soprattutto, essere riconoscibile al primo sguardo come un’Alfa Romeo.

Per il momento il Biscione mantiene ancora il massimo riserbo sul design e sulle caratteristiche tecniche. Ed è probabilmente proprio questo uno degli aspetti che rende il debutto di Parigi ancora più interessante. Non sappiamo ancora se il concept anticiperà direttamente un futuro modello di serie oppure se servirà soprattutto a mostrare un nuovo linguaggio stilistico.

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L’appuntamento è fissato per il 12 ottobre alle 10:55, quando Alfa Romeo terrà la propria conferenza stampa al Paris Expo Porte de Versailles. Il concept resterà poi esposto nel padiglione numero 4 per tutta la durata del Salone.