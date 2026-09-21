Leapmotor vuole diventare la Apple delle auto: nel 2027 arriverà un nuovo marchio

Leapmotor vuole andare oltre l’immagine del classico marchio cinese che cresce grazie a prezzi competitivi e tanta tecnologia. Zhu Jiangming, fondatore e CEO dell’azienda, durante il Leapmotor Technology Day 2026 ha spiegato che il vero obiettivo per i prossimi anni è molto più ambizioso. Il paragone scelto è quello con Apple e serve a far capire bene la direzione: non basta mettere insieme buone batterie, software evoluti e motori efficienti, bisogna creare un’esperienza completamente nuova per chi usa l’auto.

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Zhu ha ricordato che Apple non ha inventato da sola tutte le tecnologie finite poi nell’iPhone. Touchscreen, fotocamere, lettori musicali e connessioni wireless esistevano già. Il salto è arrivato quando tutto è stato riunito in un unico prodotto semplice da usare e capace di cambiare le abitudini delle persone. Leapmotor vuole provare a fare qualcosa di simile nel settore automobilistico.

Leapmotor lancerà un secondo marchio con la piattaforma LEAP 5.0

Il progetto passa anche dalla nascita di un secondo marchio, del quale per il momento non è stato svelato il nome. Il primo modello sarà basato sulla nuova architettura LEAP 5.0 e dovrebbe arrivare nell’ultimo trimestre del 2027. La casa cinese punta a presentarlo e iniziare le consegne nello stesso periodo.

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La vera novità, però, dovrebbe essere nel modo in cui verrà vissuta l’auto. Leapmotor ritiene che, con sistemi di guida assistita sempre più avanzati, il conducente sarà chiamato a intervenire sempre meno. Questo cambierà anche il ruolo dell’abitacolo, che potrà diventare qualcosa di più di un semplice posto da cui guidare. Zhu ha parlato di uno “spazio mobile”, quindi di un ambiente pensato anche per lavorare, rilassarsi o utilizzare servizi digitali durante gli spostamenti.

Durante il Technology Day è stato mostrato anche LWM, cioè Leapmotor World Model, un nuovo sistema di assistenza alla guida basato sull’intelligenza artificiale. È un altro esempio di quanto l’azienda stia cercando di tenere in casa lo sviluppo delle tecnologie più importanti.

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Leapmotor oggi può permettersi di ragionare in grande anche perché i numeri sono cresciuti molto. Nel 2025 ha consegnato quasi 600 mila auto, più del doppio rispetto all’anno precedente, mentre ad agosto 2026 ha superato le 103 mila unità in un solo mese.

Nel frattempo continua anche la crescita in Europa grazie alla collaborazione con Stellantis, che controlla il 51% di Leapmotor International. In Spagna è già partita la pre-produzione della B10 nello stabilimento di Saragozza, mentre la gamma europea continua ad allargarsi e a diventare sempre più importante per il marchio.