Leapmotor B10 REEV Hybrid, nuova promozione a settembre 2026 per il SUV da 218 CV

Leapmotor B10 REEV Hybrid prova a farsi spazio puntando su una formula che mette insieme prezzo, autonomia e tanta tecnologia. Anche a settembre il SUV del marchio cinese legato a Stellantis viene proposto da 24.900 euro in caso di permuta o rottamazione, contro i 29.900 euro di listino della versione Life. La promozione resta valida fino al 30 settembre 2026 presso la rete aderente.

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Leapmotor B10 REEV Hybrid, fino a 900 km di autonomia

La parte più interessante della B10 REEV è il funzionamento del sistema. A muovere le ruote pensa sempre il motore elettrico da 160 kW, pari a 218 CV, mentre il 1.5 benzina lavora soltanto come generatore quando serve ricaricare la batteria o aumentare l’autonomia.

In pratica si guida come un’elettrica, ma senza avere l’obbligo di cercare una colonnina ogni volta che si affronta un viaggio più lungo. È proprio questo il senso della tecnologia REEV e uno dei motivi per cui Leapmotor sta cercando di spingere su questa soluzione anche in Europa.

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La batteria da 18,8 kWh permette di percorrere fino a circa 86 km in modalità completamente elettrica secondo il ciclo WLTP. Sommando il lavoro del motore benzina e il serbatoio da 50 litri, l’autonomia complessiva dichiarata arriva invece a circa 900 km.

Il guidatore può anche scegliere come gestire l’energia, decidendo se sfruttare maggiormente la batteria oppure conservarne una parte per utilizzarla più avanti.

Con i suoi circa 4,53 metri di lunghezza, la B10 entra direttamente nel segmento dei C-SUV. Gli allestimenti sono Life e Design e già la versione d’ingresso offre una dotazione piuttosto completa, con cerchi da 18 pollici, tetto panoramico, climatizzatore e diversi sistemi di assistenza alla guida.

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La cosa interessante è che la B10 REEV Hybrid sta iniziando a farsi vedere anche nelle classifiche italiane. La commercializzazione è partita realmente in primavera e ad agosto sono state immatricolate 423 unità REEV, abbastanza per portare il modello al terzo posto tra PHEV e range extender più vendute del mese.

Se si sommano versione elettrica e REEV, ad agosto la Leapmotor B10 è arrivata a 470 immatricolazioni. La sola elettrica aveva già totalizzato 1.390 unità nei primi sei mesi del 2026, entrando nella top ten delle BEV italiane.

Il dato più significativo riguarda però proprio la REEV: ad agosto è diventata per la prima volta il C-SUV ibrido con la spina più venduto in Italia. Un risultato che, almeno per ora, sembra premiare la scelta di Leapmotor di affiancare questa tecnologia all’elettrico puro.