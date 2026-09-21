Leapmotor D19, il maxi SUV da oltre 700 CV arriva a Parigi e guarda da vicino l’Europa

Leapmotor continua ad allargare la propria presenza in Europa e al Salone dell’Auto di Parigi 2026 porterà una sorpresa inattesa. Accanto alla nuova B03, il marchio cinese sostenuto da Stellantis esporrà infatti anche la D19, la sua grande ammiraglia a ruote alte. Un modello che, almeno per il momento, non è destinato alla vendita nel Vecchio Continente, ma che servirà a mostrare fin dove può spingersi il costruttore sul fronte di dimensioni, tecnologia e prestazioni.

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Leapmotor D19 debutta a Parigi con dimensioni da vera ammiraglia

La D19 è lunga 5,25 metri, ha un passo di 3,11 metri ed è larga circa 2 metri. Numeri che la collocano direttamente tra i SUV più grandi in circolazione. Il design resta fedele allo stile già visto sugli altri modelli Leapmotor, con superfici pulite, fari sottili collegati da una barra luminosa e proporzioni decisamente imponenti. Anche dietro troviamo una firma luminosa particolare, con una striscia capace di mostrare anche il livello di carica.

Dentro lo spazio non manca. L’abitacolo prevede tre file di sedili e punta soprattutto sul comfort dei passeggeri. La plancia è molto semplice, con due grandi schermi sospesi che raccolgono praticamente tutte le funzioni. Tra gli equipaggiamenti troviamo sedili regolabili elettricamente, portiere con chiusura assistita, tetto panoramico da 2,7 metri quadrati e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

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Sul fronte tecnico la Leapmotor D19 viene proposta in Cina sia come elettrica pura sia con range extender. La versione a batteria supera i 700 CV e dichiara fino a 700 km di autonomia secondo il ciclo cinese, notoriamente più generoso rispetto al WLTP utilizzato in Europa.

La presenza al Salone di Parigi non significa però che il suo arrivo nei concessionari europei sia già stato deciso. Leapmotor ha fatto sapere che, almeno per ora, la D19 verrà utilizzata soprattutto per rafforzare l’immagine del marchio.

La scelta resta comunque interessante, soprattutto considerando la velocità con cui Leapmotor sta ampliando la propria gamma europea grazie alla collaborazione con Stellantis. T03, B10, C10, B05, B03X e presto B03 stanno costruendo una famiglia sempre più ampia. La D19 servirà anche a capire come reagirà il pubblico europeo davanti a un SUV così grande e potente.