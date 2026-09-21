Le supercar del 6to6 Europe Tour 2026 a Collesano si tuffano nel ricordo della Targa Florio | Foto e video

La seconda tappa del 6to6 Europe Tour “Sicilia to Amsterdam” ha fatto “scalo” anche sulle Madonie, per regalare ai protagonisti le emozioni di alcuni luoghi della Targa Florio. Circa 80 supercar, di blasonati marchi, si sono dirette verso Collesano, per una visita al museo dedicato alla mitica corsa ideata da Vincenzo Florio.

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La giornata si è aperta al Picciolo Etna Golf Resort & SPA Curio Collection by Hilton, nota struttura a 5 stelle di Castiglione di Sicilia (Catania). Da qui gli equipaggi si sono mossi prima alla volta dell’Etna, per poi proseguire la marcia verso Sant’Agata di Militello, Cefalù, Campofelice di Roccella e, appunto, Collesano.

In quest’ultima località i protagonisti sono stati accolti con affetto dagli appassionati locali, rapiti dal fascino delle splendide supercar esposte alla loro vista. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Lotus, Mercedes, McLaren e Aston Martin (con un paio di Valhalla) hanno catturato il cuore dei presenti ed anche le loro orecchie.

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Molti driver hanno effettuato accelerazioni decise e spettacolari, facendo ascoltare il sound dei loro motori. I propulsori a 6, 8 e 12 cilindri hanno coinvolto ed emozionato tutti i presenti.

Fantastico il colpo d’occhio regalato dalle supercar sul corso principale di Collesano, sotto il museo della Targa Florio, visitato con piacere dagli ospiti, provenienti soprattutto dalla Spagna. A fare gli onori di casa, insieme ad un assessore del ridente comune madonita, ci ha pensato il curatore Michele Gargano, cui va il merito di amare il proprio ruolo e di svolgerlo con entusiasmo, anche a costo di grandi sacrifici.

I Sixters hanno molto apprezzato l’escursione a Collesano, che è uno dei luoghi simbolo della Targa Florio e del motorsport. L’esperienza è stata resa ancora più gradevole dalle condizioni meteorologiche favorevoli, che hanno concesso una pausa di bel tempo in una giornata piovosa. Dopo la visita della struttura espositiva, gli equipaggi sono ripartiti con le loro supercar alla volta di Bompietro, Sperlinga e Castiglione di Sicilia, per il rientro in hotel.

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Molto ammirate le Ferrari impegnate nell’avventura isolana, come la 12Cilindri Spider, la 296 Speciale, la SF90 Spider e tutte le altre. Grande la curiosità anche per la Lamborghini Temerario, ma sul piano dinamico lo spettacolo maggiore è stato offerto dagli esuberanti piloti delle tante Porsche 911 GT3 RS presenti all’appello.

Le due Aston Martin Valhalla, per la loro rarità e il loro fascino esotico, sono state bersagliate dagli obiettivi degli smartphone. Quasi nessuno dei presenti le aveva viste prima, almeno a sentire i commenti.

Come dicevamo, in totale sono circa 80 le supercar impegnate nel 6to6 Europe Tour “Sicilia to Amsterdam”, in programma dal 19 al 27 settembre. Ieri si è svolta la tappa sulle Madonie, per respirare essenze di storia della Targa Florio. La marcia, iniziata da Taormina, proseguirà nei prossimi giorni tra circuiti, paesaggi e città iconiche fino ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

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Fra i luoghi destinati a vivere le emozioni del colorato e rombante corteo di supercar ci sono Frosinone, Firenze, il Lago di Garda, Engelberg, Baden-Baden, Nürburgring, Düsseldorf, Zandvoort e la già citata Amsterdam, teatro della cerimonia d’arrivo. Particolarmente attese, dagli equipaggi più “focosi”, le tappe in pista, soprattutto quella nel mitico Inferno Verde tedesco.

Importanti i numeri del 6to6 Europe Tour 2026: oltre 80 auto sportive coinvolte, 8 notti, 9 giorni, 4 Paesi attraversati, 3200 chilometri di esperienza dinamica nel Vecchio Continente.

Come dicono gli organizzatori, il 6to6 Europe Tour è un’esperienza unica che unisce la pura passione per la guida, paesaggi incredibili e hotel di lusso con lo spirito di appartenenza fatto proprio dai partecipanti, che si sentono parte di una community. È proprio questo uno dei suoi principali elementi di attrazione.

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L’evento internazionale, organizzato dalla community spagnola SIX2SIX – 6to6motor, celebra nel 2026 il suo 20° anniversario. Anche questa volta ha saputo richiamare tanti proprietari, che si sono presentati ai nastri di partenza con supercar di grande lignaggio. Tanto di cappello!