Jeep festeggia con Juventus Women e Avenger continua a volare sul mercato italiano

Jeep festeggia insieme a Juventus Women, che ha conquistato la Serie A Women’s Cup al termine di una finale davvero folle. La squadra bianconera sembrava quasi fuori dai giochi dopo essere finita sotto di due gol, ma è riuscita a rimettere in piedi la partita, trascinandola prima ai supplementari e poi ai rigori, mettendo in bacheca il primo trofeo della stagione.

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Jeep e Juventus Women ancora insieme dopo un altro successo

Per Jeep, che affianca Juventus Women, è un risultato che si inserisce bene nel racconto costruito attorno alla partnership. La squadra ha dimostrato ancora una volta di saper reagire nei momenti più complicati, senza mollare quando la partita sembrava ormai indirizzata. Un modo di affrontare le difficoltà che il marchio americano associa da sempre alla propria immagine.

Per Juventus Women si tratta della seconda Serie A Women’s Cup consecutiva. Un altro successo che si aggiunge ai tanti conquistati negli ultimi anni e che conferma il peso della formazione bianconera nel calcio femminile italiano. Già con il trofeo della scorsa stagione la Juventus era diventata la prima squadra a vincere tutti e quattro i principali titoli nazionali.

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Jeep ha voluto mettere questo successo accanto ai risultati ottenuti da Avenger sul mercato italiano. Nei primi otto mesi del 2026, secondo i dati Dataforce, il SUV del marchio americano si è confermato il più venduto in Italia considerando tutti i segmenti e tutte le alimentazioni. La sua quota ha raggiunto il 4,96%.

Il dato diventa ancora più interessante guardando alla classifica generale delle auto più vendute nel nostro Paese. Tra gennaio e agosto Jeep Avenger si è piazzata al secondo posto assoluto, con una quota del 2,56%, mentre nel segmento B-SUV è arrivata al 10,2%.

Sono numeri che spiegano bene quanto Avenger continui a essere importante per Jeep in Italia. Il modello ha ormai un ruolo centrale nella gamma e proprio in queste settimane sta entrando in una nuova fase con l’arrivo della Nuova Avenger.

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Dopo il recente porte aperte nelle concessionarie italiane, la nuova versione viene proposta con un prezzo promozionale a partire da 21.900 euro e finanziamento a interessi zero. La gamma resta piuttosto ampia e comprende motorizzazioni benzina, e-Hybrid, elettriche e 4xe, così da coprire esigenze molto diverse tra loro.