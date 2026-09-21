Jeep Grand Cherokee, nel 2028 potrebbe arrivare il motore Hurricane da oltre 400 CV

Per chi aspettava una Jeep Grand Cherokee con un motore più potente potrebbe finalmente esserci una novità importante. Il V8 HEMI, però, sembra destinato a restare fuori dai giochi. Secondo quanto riportato da MoparInsiders, che cita fonti vicine al progetto, Jeep starebbe preparando per il model year 2028 l’arrivo del 3.0 Hurricane a sei cilindri in linea biturbo sulla Grand Cherokee WL.

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La versione scelta dovrebbe essere la Standard Output e non la più estrema High Output. Anche così, però, si parlerebbe di un bel salto in avanti, soprattutto per chi negli ultimi anni ha sentito la mancanza del 5.7 HEMI e delle sue prestazioni.

Jeep Grand Cherokee potrebbe ricevere il 3.0 Hurricane biturbo nel 2028

Da quando il V8 è uscito di scena dopo il model year 2023, il tema del suo possibile ritorno è rimasto sempre vivo. Non tanto per una questione di nostalgia, quanto perché il 5.7 HEMI offriva una combinazione di potenza, sound e capacità di traino difficile da sostituire. Nelle configurazioni più adatte poteva arrivare fino a circa 7.200 libbre, poco più di 3.260 kg.

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Stellantis, però, sembra voler tenere ben separate Jeep e Dodge. Tim Kuniskis aveva già spiegato nei mesi scorsi che rimettere il 5.7 HEMI sulla Grand Cherokee non avrebbe molto senso, visto che Dodge dovrebbe continuare a rappresentare il lato più legato ai V8 e alle prestazioni di stampo tradizionale.

Ed è qui che il 3.0 Hurricane potrebbe diventare la soluzione giusta. Nella versione Standard Output questo sei cilindri biturbo arriva intorno ai 420 CV, una potenza che permetterebbe alla Grand Cherokee di tornare a offrire prestazioni di livello senza andare a sovrapporsi troppo alla Dodge Durango.

La vera differenza, però, potrebbe vedersi soprattutto quando c’è da trainare. Se Jeep riuscisse a riportare la Grand Cherokee vicino ai valori del vecchio V8, il nuovo Hurricane potrebbe diventare particolarmente interessante per chi usa il SUV anche con roulotte, barche o rimorchi pesanti.

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Per anni si è detto che il sei cilindri Hurricane fosse complicato da installare sulla Grand Cherokee per ragioni di spazio. Se queste informazioni verranno confermate, significa che Jeep avrebbe trovato il modo di superare anche questo problema. A quel punto il 2028 potrebbe segnare un cambio di passo importante per il modello, con più potenza e più capacità senza dover rispolverare il vecchio HEMI.