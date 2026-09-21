Maserati GT2 ancora regina in Europa: Philippe Prette conquista il terzo titolo consecutivo

Maserati continua a togliersi soddisfazioni nel GT2 European Series powered by Pirelli. Sul circuito di Zandvoort, Philippe Prette ha infatti conquistato il suo terzo titolo consecutivo al volante della Maserati GT2 numero 1 del team LP Racing. Dopo i successi ottenuti nel 2024 e nel 2025 nella Am Class, il pilota monegasco si è ripetuto anche nel 2026, questa volta nella Masters Cup, nuova denominazione della categoria. Un risultato arrivato con un round di anticipo, a conferma di una stagione gestita praticamente sempre ai vertici.

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Maserati GT2 porta Philippe Prette al terzo titolo consecutivo

Il fine settimana olandese si è rivelato perfetto per Prette, che ha conquistato due pole position e altrettante vittorie di classe. Con questi risultati è salito a quota 170 punti, contro i 114 del principale inseguitore. Con appena 52 punti ancora disponibili nell’ultimo appuntamento di Portimão, il titolo è così diventato matematicamente suo.

In Gara 1 Prette era partito dalla pole della Masters Cup e ha chiuso quarto assoluto, portando comunque a casa un’altra vittoria nella propria categoria. Alle sue spalle si è messa in evidenza anche la Maserati GT2 numero 8 di LP Racing, affidata a Niccolò Pirri e Yu Lee Thomas. La coppia ha concluso seconda nella Pro Am Cup, confermando la posizione conquistata in partenza.

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Più complicata la corsa della Maserati numero 7 di Dinamic Motorsport, con Roberto Pampanini e Mauro Calamia, undicesima assoluta e sesta tra i Pro Am. Fine settimana invece decisamente sfortunato per la numero 85 delle Iron Dames by SP Racing, con Laura van den Hengel e Sara Bovy, impossibilitate a prendere il via dopo un problema tecnico accusato al termine delle qualifiche.

La gara decisiva per il titolo è stata quella della domenica. Prette, ancora una volta partito dalla pole di classe, si è ritrovato secondo dopo il pit stop obbligatorio. A quel punto ha aumentato il ritmo e, quando mancavano circa sei minuti alla bandiera a scacchi, si è ripreso il comando della Masters Cup. Il secondo posto assoluto, favorito anche da una penalità inflitta a un avversario di un’altra categoria, ha completato una giornata perfetta.

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Buone notizie per Maserati anche nella Pro Am Cup, dove Calamia e Pampanini sono riusciti a risalire dalla sesta posizione fino al secondo posto. Pirri e Yu Lee Thomas hanno invece chiuso quarti.

#8 – LP Racing – Thomas Yu Lee – Niccolò Pirri – Maserati GT2

Per Maserati Corse il titolo di Prette ha un sapore particolare, anche perché arriva nell’anno dei 100 anni del Tridente nel motorsport. Vincent Biard, Head of Maserati Corse, ha sottolineato come tre titoli consecutivi rappresentino la prova della competitività e della costanza della Maserati GT2. L’ultimo appuntamento della stagione è in programma a Portimão il 17 e 18 ottobre, mentre resta ancora aperta la lotta per il titolo team nella Masters Cup, con LP Racing attualmente al comando.