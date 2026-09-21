Nuova Fiat 147, il passato incontra il futuro in questo progetto digitale

La nuova Fiat 147 potrebbe tornare davvero? Al momento no, almeno nei programmi ufficiali della casa torinese, ma l’idea è sicuramente curiosa. A immaginare come potrebbe essere una moderna erede della celebre utilitaria è stato Kleber Silva, designer virtuale brasiliano conosciuto sui social come KDesign AG. L’artista ha realizzato alcuni render che riportano in vita un nome molto conosciuto soprattutto in Sud America, trasformandolo in una compatta moderna che, almeno sulla carta, potrebbe avere anche parecchio senso nella gamma Fiat.

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Nuova Fiat 147, un render immagina il ritorno della storica compatta

La Fiat 147 originale arrivò in Brasile nel 1976 e rimase in produzione fino al 1987, quando lasciò spazio alla Fiat Uno. In Argentina la sua carriera durò ancora più a lungo, arrivando fino agli anni Novanta. Era una macchina semplice, squadrata e senza troppi fronzoli, caratteristiche che oggi la rendono immediatamente riconoscibile agli occhi di chi ricorda le Fiat di quel periodo.

Kleber Silva è partito proprio da quell’impostazione per immaginare una nuova Fiat 147 completamente diversa, ma con qualche richiamo al passato. Nei render troviamo una carrozzeria compatta, linee abbastanza tese e un frontale moderno, senza però trasformarla nell’ennesimo crossover. L’idea sarebbe quella di una vera utilitaria, un genere di automobile che negli ultimi anni è diventato sempre più raro.

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In Europa un modello del genere potrebbe persino essere proposto come nuova Fiat Uno, sfruttando un nome ancora molto conosciuto. L’ispirazione sarebbe simile a quella seguita da Renault con le nuove 4 e 5 elettriche, che hanno recuperato nomi e alcuni richiami estetici del passato adattandoli però a vetture completamente nuove.

Il progetto immaginato da KDesign AG vede la nuova Fiat 147 come un’elettrica. C’è anche una variante decisamente più cattiva firmata Abarth, con assetto ribassato, dettagli sportivi e colori molto più vistosi. Naturalmente Fiat non ha annunciato nulla del genere.

Il momento del marchio, però, è molto diverso rispetto a qualche anno fa. Nel primo semestre del 2026 Fiat ha aumentato le immatricolazioni europee del 21,7 per cento, con Grande Panda tra i modelli che stanno dando una forte spinta alle vendite. Pandina continua inoltre a essere l’auto più venduta in Italia, mentre la gamma si sta allargando con nuovi modelli come Grizzly e Grizzly Fastback. Fiat è inoltre uno dei quattro marchi globali indicati da Stellantis nel nuovo piano strategico.