Stellantis, ecco le 10 auto più vendute al mondo: una sorpresa domina la classifica

Quali sono state le auto di Stellantis più vendute nel mondo nel 2025? A mettere insieme i numeri è stato Felipe Muñoz, che ha incrociato dati ufficiali diffusi nei vari Paesi, statistiche nazionali, informazioni raccolte da concessionari e importatori e alcune stime. Il quadro che viene fuori è interessante perché mostra quali modelli, alla fine, hanno davvero fatto la differenza per il gruppo. E già guardando la vetta della classifica arriva una piccola sorpresa: davanti a tutti non c’è né una Fiat né una Peugeot.

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Stellantis, Ram guida la classifica e Peugeot piazza tre modelli nella top 10

A prendersi il primo posto sono i pick-up Ram 1500, 2500 e 3500. Mettendo insieme le tre versioni si arriva a circa 437.500 unità vendute nel corso del 2025. Quasi tutto il loro peso arriva dal Nord America, dove Ram continua ad avere numeri molto importanti. Rispetto all’anno precedente c’è però un piccolo passo indietro, visto che le vendite sono diminuite del 4 per cento.

Alle loro spalle troviamo la Peugeot 208. Nel corso dell’anno ne sono state vendute circa 252.000, un risultato che le permette di restare tra i modelli più importanti dell’intero gruppo. Il confronto con il 2024, però, è meno positivo, visto che i volumi sono scesi dell’8%. Fa decisamente meglio la Peugeot 2008, che con circa 238.000 unità si prende il terzo posto e riesce anche a crescere del 12 per cento.

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Subito fuori dal podio delle auto più vendute di Stellantis c’è Jeep Grand Cherokee. Sommando le varie versioni si arriva a circa 226.000 unità, anche se rispetto al 2024 il dato è più basso dell’8%. Poco dietro troviamo Citroen C3, che chiude l’anno intorno a quota 219.000. Anche per lei c’è un calo, ma più contenuto, pari al 4 per cento.

La Jeep Compass si ferma invece al sesto posto. Nel 2025 ha raggiunto circa 212.000 unità, praticamente tenendo il passo nonostante il modello fosse ormai vicino al cambio generazionale. Il calo rispetto all’anno precedente è stato infatti appena del 2%. Jeep mette nella top 10 anche la Wrangler, che arriva a circa 198.000 unità e, a differenza di Compass e Grand Cherokee, cresce del 6 per cento.

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Subito dopo troviamo Opel/Vauxhall Corsa. La compatta continua a funzionare bene soprattutto in Europa e nel 2025 ha sfiorato quota 200.000, fermandosi a circa 195.200 unità. Rispetto al 2024 significa una crescita del 6 per cento.

Per trovare Fiat bisogna scendere fino alla nona posizione, dove compaiono Argo e Cronos. I due modelli, molto forti soprattutto in America Latina, hanno messo insieme circa 165.800 unità. Il confronto con l’anno precedente cambia poco, visto che il calo è stato appena dell’1 per cento. Restano comunque loro le Fiat più vendute a livello globale da Stellantis.

A chiudere la top 10 delle auto più vendute a ligello globale da Stellantis c’è la Peugeot 3008, arrivata a circa 158.000 unità. In questo caso, però, il numero più interessante non è tanto il totale quanto la crescita rispetto al 2024. Le vendite sono infatti aumentate del 18 per cento, più di qualsiasi altro modello presente nella classifica. La nuova generazione sembra quindi aver dato una bella spinta alla 3008, soprattutto in Europa.